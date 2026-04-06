Slovákom nevyšiel vstup do Nations Games. Nad ich sily bolo Srbsko

EMF Nations Games 2026 - Brno
Slovensko - Srbsko 1:2 (0:0)
Slovenským reprezentantom v malom futbale nevyšiel vstup do medzinárodného turnaja EMF Nations Games v Brne.
V úvodnom pondelkovom zápase prehrali so Srbskom tesne 1:2. O 18.00 h ich ešte čakal duel proti Ukrajine. Posledné stretnutie odohrajú v utorok o 10.45 h proti domácemu výberu.
Podujatie v Česku je pre Slovákov predposlednou previerkou pred domácimi ME, ktoré sa začnú na konci mája.
Zverenci trénera Mariusa Mitua sa na prelome apríla a mája ešte predstavia v Košiciach na ďalšom podujatí z tohto tradičného seriálu medzinárodných konfrontácií.