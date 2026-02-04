Slováci budú pred žrebom domácich ME 2026 v prvom výkonnostnom koši

Logo ME 2026 počas tlačovej konferencie k organizovaniu ME v malom futbale na Slovensku. (Autor: TASR)
TASR|4. feb 2026 o 12:15
Slováci budú v skupine A.

Slovenskí reprezentanti v malom futbale figurujú pred žrebom tohtoročných majstrovstiev Európy v Bratislave v prvom zo štyroch výkonnostných košov.

Ako usporiadateľská krajina budú nasadení priamo do A-skupiny. Šampionát je na programe od 27. mája do 4. júna.

Isté teda je, že sa slovenský tím nemôže skôr ako v play off stretnúť s Rumunskom, Azerbajdžanom, Srbskom, Kazachstanom a Bulharskom, ktoré sa takisto nachádzajú v prvom výkonnostnom koši.

V druhom koši sú Francúzsko, Čierna Hora, Maďarsko, Česko, Ukrajina a Gruzínsko, v treťom Belgicko, Anglicko, Bosna a Hercegovina, Taliansko, Poľsko a Portugalsko a vo štvrtom Izrael, Slovinsko, Španielsko, Grécko, Turecko a Rakúsko.

Slávnostný žreb zloženia základných skupín sa uskutoční v piatok 27. februára o 17.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca aj v priamom prenose STVR.

V úvodnej fáze EMF EURO 2026 sa na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave bude hrať v šiestich skupinách po štyroch účastníkoch systémom každý s každým. Do osemfinále postúpia prví dvaja z každej skupiny a ešte štyria najlepší z tretích miest.

Predchádzajúce ME sa konali v roku 2024 v Sarajeve. V hlavnom meste Bosny a Hercegoviny skončilo Slovensko na deviatom mieste po osemfinálovej prehre s Belgickom po rozstrele zo značky pokutového kopu.

Vlaňajší svetový šampionát Slovákom výsledkovo nevyšiel. V azerbajdžanskom Baku sa im nepodarilo postúpiť zo základnej skupiny do nadstavby.

Nasadenie do košov pred žrebom ME 2026

1. kôš: SLOVENSKO, Rumunsko, Azerbajdžan, Srbsko, Kazachstan, Bulharsko

2. kôš: Francúzsko, Čierna Hora, Maďarsko, Česko, Ukrajina, Gruzínsko

3. kôš: Belgicko, Anglicko, Bosna a Hercegovina, Taliansko, Poľsko, Portugalsko

4. kôš: Izrael, Slovinsko, Španielsko, Grécko, Turecko, Rakúsko

dnes 12:15
