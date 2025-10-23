Aký rozpočet má líder zo Žiliny? Hokej ako biznis? (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Hokejová Tipsport liga má odohraných kompletných trinásť kôl, pričom sa znova diali zaujímavé veci.
V novej epizóde Hokejového BOSS-a privítali tradiční diskutéri Stano a Ondro hosťa z prostredia klubov – majiteľa lídra tabuľky zo Žiliny, Rastislava Chovanca.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
V novom vydaní relácie Hokejový BOSS nechýbali tradičné rubriky.
BOSS-om týždňa sa stal útočník Košíc Filip Krivošík, ktorý za tri zápasy nazbieral sedem bodov (5+2). Najviac zažiaril v utorňajšom zápase s Michalovcami, kde sa blysol hetrik a pridal aj dve asistencie.
„Som až prekvapený, že stále hrá v našej lige. Má veľké kvality. V rámci kvality a sily v predbránkovom priestore ho považujem za najlepšieho hráča našej ligy,“ poznamenal Ondro.
Stano následne uviedol aj rubriku Neni týždňa. Tento raz sa však nerozoberalo žiadne odvolanie trénera, šlo o pozitívnu vec.
„Neni týždňa venujem útočníkovi Banskej Bystrice Carterovi Turnbullovi. Skutočne totiž od začiatku ligy nebolo týždňa, aby niekomu nestrelil gól.
Z trinástich kôl sa presadil už pätnásťkrát, gól nedal len v zápasoch s Liptovským Mikulášom a pred pár dňami s Nitrou,“ pochválil ho Stano.
„Je jediný hráč ligy, ktorý bodoval v každom zápase,“ doplnil Ondro.
Gro celej debaty však patrilo rozprávaní o žilinskom tíme. Jeho šéf Rastislav Chovanec odpovedal na mnohé zaujímavé otázky.
Na čo všetko sa môžete tešiť?
- Ako sa dostal Rasťo Chovanec ku kúpe hokejového klubu?
- Vníma hokej ako "zábavu" alebo príležitosť na biznis?
- Ako funguje spojenie majiteľ, manažér, tréner?
- Aký je rozpočet klubu na sezónu?
- Ktorý hráč má najväčší plat?
- Ako funguje skautovanie a kúpa hráčov?
- Aká je situácia s legionármi v klube?
- Aké sú vízie Žiliny pri možnostiach rekonštrukcie zimáku?
- Uvoľnil by šéf trénera Milana Bartoviča, ak by ho chcela povolať reprezentácia na OH?
- Ako to vyzerá s tímovým fanshopom?
Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej epizóde podcastovej relácie Hokejový BOSS.