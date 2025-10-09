SMS-ka od Ľuptáka, horúci telefón po zápasoch. Ako sa stať rozhodcom (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Dianie v Tipsport lige za posledné 2 kolá prinieslo nielen zaujímavé udalosti na ľade, ale aj mimo neho.
Po zápase Trenčína so Slovanom sa pustil do veľkej kritiky rozhodcov kouč domácich Tommi Hämäläinen.
Člen rozhodcovskej komisie Peter Jonák zas mal štipľavú esemeskovú komunikáciu so šéfom hokeja v Liptovskom Mikuláši Róbertom Ľuptákom.
A preto v novom Hokejovom BOSS-ovi dominovala téma rozhodcov.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Duo Stano Benčat a Ondro Rusnák najskôr určili za BOSS-a Týždňa brankára Liptovského Mikuláša Daniela Lebedeffa, ktorý zažiaril v zápasoch v Žiline a Trenčíne.
Následne už prišlo na debatu s Jonákom o rozhodcoch a pomeroch v našej lige v rámci arbitrov.
Na čo všetko sa môžete tešiť?
- Ako reagoval Jonák na vulgárne správy od Ľuptáka?
- Ktorý funkcionár ho prekvapil nočným telefonátom?
- Ako vyzerajú Jonákove rána po večerných zápasoch?
- Ako reagoval Jonák na kritiku rozhodcov zo strany trénera Dukly?
- Ako a kto sa môže stať rozhodcom?
- Čo prinesú v rámci noviniek headsety pre rozhodcov?
- Prečo neohlasujú verdikty na mikrofón ako v zahraničí?
- Ako často rotujú rozhodcovia na zápasoch?
- Aké tresty môžu dostať rozhodcovia?
- Máme rozhodcovské talenty?
- Je možné prepojenie umelej inteligencie v práci rozhodcov?
- Majú rozhodcovia iný meter v základnej časti a v play-off?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.