Čo je a nie je faul? Hokejová ‘vražda’ na Slovane (Hokejový BOSS)

Rusnák, Záborský a Benčat v podcaste Hokejový BOSS
Sportnet|7. apr 2026 o 17:00
Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

Semifinálové série Tipsport ligy majú za sebou úvodné dva zápasy a v relácii Hokejový BOSS sa veru máme o čom baviť.

Moderátor Stanislav Benčat si tento raz okrem tradičného parťáka Ondra Rusnáka zavolal aj hráča z našej najvyššej ligy – Tomáša Záborského.

Obe semifinálové série majú stav 1:1. Obe sa niesli výsledkovo podobne – najskôr vyhrali zápas hostia, potom domáci.

A tak je zatiaľ stav otvorený v jednej sérii narovnako pre Nitru aj Poprad, v druhej pre Slovan a Košice.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Popradčania sa snažia konečne zlomiť nitrianske prekliatie, veď s týmto súperom vypadli v play-off (klasickom alebo v predkole) štyrikrát za sebou. Pod Zoborom uchmatli jeden bod.

„A mohli aj dva, nebyť babráckej dlhočiznej presilovky v závere, ktorú nevyužili,“ konštatoval Stano. „To je niekedy zradné. Povieš si, mám veľa času, ale napokon z toho nič nie je aj tak,“ doplnil Záborský.

V tejto sérii výrazne dominujú verdikty rozhodcov a fauly, ktoré poslali viacero hráčov mimo ľad. Ako sa bude séria vyvíjať?

Otázka, ktorá platí aj pre duel slovanistov s Košicami. Belasí prerušili dlhočiznú 18-zápasovú sériu čakania na výhru nad súperom z východu Slovenska v riadnom hracom čase. A tak je v derby dvoch odvekých rivalov stav série 1:1.

Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?

  • Aká bola sezóna Tomáša Záborského?
  • Ako vníma Martina Réwaya?
  • Prečo je séria Nitra – Poprad taká vybičovaná?
  • Ako vnímajú páni fauly v sérii?
  • Prečo sa posudzujú podobné zákroky inak?
  • Čo sa musí zmeniť na našich zimákoch?
  • Aký faul označil Záborský za „vraždu“?
  • Prečo nebolo na Slovane ani zďaleka vypredané?
  • Kto je vo výhode v daných sériách?

Odpovede a zamyslenia nielen nad týmito otázkami nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

