Čo je a nie je faul? Hokejová ‘vražda’ na Slovane (Hokejový BOSS)

Semifinálové série Tipsport ligy majú za sebou úvodné dva zápasy a v relácii Hokejový BOSS sa veru máme o čom baviť.
Moderátor Stanislav Benčat si tento raz okrem tradičného parťáka Ondra Rusnáka zavolal aj hráča z našej najvyššej ligy – Tomáša Záborského.
Obe semifinálové série majú stav 1:1. Obe sa niesli výsledkovo podobne – najskôr vyhrali zápas hostia, potom domáci.
A tak je zatiaľ stav otvorený v jednej sérii narovnako pre Nitru aj Poprad, v druhej pre Slovan a Košice.
Popradčania sa snažia konečne zlomiť nitrianske prekliatie, veď s týmto súperom vypadli v play-off (klasickom alebo v predkole) štyrikrát za sebou. Pod Zoborom uchmatli jeden bod.
„A mohli aj dva, nebyť babráckej dlhočiznej presilovky v závere, ktorú nevyužili,“ konštatoval Stano. „To je niekedy zradné. Povieš si, mám veľa času, ale napokon z toho nič nie je aj tak,“ doplnil Záborský.
V tejto sérii výrazne dominujú verdikty rozhodcov a fauly, ktoré poslali viacero hráčov mimo ľad. Ako sa bude séria vyvíjať?
Otázka, ktorá platí aj pre duel slovanistov s Košicami. Belasí prerušili dlhočiznú 18-zápasovú sériu čakania na výhru nad súperom z východu Slovenska v riadnom hracom čase. A tak je v derby dvoch odvekých rivalov stav série 1:1.
Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?
- Aká bola sezóna Tomáša Záborského?
- Ako vníma Martina Réwaya?
- Prečo je séria Nitra – Poprad taká vybičovaná?
- Ako vnímajú páni fauly v sérii?
- Prečo sa posudzujú podobné zákroky inak?
- Čo sa musí zmeniť na našich zimákoch?
- Aký faul označil Záborský za „vraždu“?
- Prečo nebolo na Slovane ani zďaleka vypredané?
- Kto je vo výhode v daných sériách?
Odpovede a zamyslenia nielen nad týmito otázkami nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.