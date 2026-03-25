Čivava hryzie, čo sa deje s Nitrou? Košice prišli o čaro, bitka o sever (Hokejový BOSS)

Štvrťfinále play-off je v plnom prúde, štyri série so sebou priniesli doteraz kvalitný hokej, veľké emócie a viacero pozoruhodných momentov.
Hokejový BOSS bol preto opäť nabitý informáciami a pozoruhodnými postrehmi, o ktoré sa tento raz postaralo trio Stano Benčat, Ondro Rusnák a ďalší z komentátorov zápasov Pavol Pindjak.
Štyri série, rôzne emócie. Zatiaľ najviac prekvapujúca je séria Michaloviec proti Nitre. V dieli pred play-off prirovnali chalani tento súboj ako duel čiváv proti rotvajlerom. „No a michalovské čivavy poriadne hryzú a štekajú,“ konštatoval Stano.
„Pfu, toto sme nečakali. Štvrtý zápas bude extrémne dôležitý. Stále je pre mňa Nitra favoritom, ale jej kľúčoví hráči nemajú takú formu, ako Michalovce. Najmä prvá formácia Zemplínčanov je skvelá. Najlepšia v lige,“ povedal Ondro.
Pavol Pindjak, ktorý komentoval zápasy Slovana tri duely zo série Žilina – Poprad vychválil najmä druhú menovanú sériu.
„To je pravý play-off mode hokej. Stále sa niečo deje, v sérii bola aj hromadná bitka. Poprad je teraz na vlne emócii. Prehral prvé dva zápasy, v treťom dueli bol dole 0:3 a dokázal otočiť. Wau,“ priznal Palo.
„Zvolen v treťom dueli nebol lepší, ale napokon vyhral. Vo štvrtom zápase sa to otočilo, boli fázy, kedy na ľade dominoval, ale Mikuláš to zvládol a je v eufórii a vo štvrťfinále,“ konštatoval Boris.
A aké témy ešte dominovali v podcaste?
- Čo sa deje s Nitrou?
- Prečo nemá víťaz základnej časti zatiaľ emóciu ako v minulosti?
- Čo rozhoduje v sérii Slovan – Michalovce?
- Prečo nezískal Mikuláš zatiaľ ani jeden bod?
- Prečo sa Pindjak ospravedlnil Mikuláščanom?
- Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
- Padne v sérii Košice – B. Bystrica historický rekord ligy?
- Kto je zatiaľ X-Faktor série?
- V čom je špecifická série Popradu so Žilinou?
- V akej štatistike dominuje Poprad?
- Akú výzvu dali chalani fanúšikom?
Odpovede a zamyslenia nielen nad týmito otázkami nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.