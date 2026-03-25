Čivava hryzie, čo sa deje s Nitrou? Košice prišli o čaro, bitka o sever (Hokejový BOSS)

Pavol Pindjak v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
Sportnet|25. mar 2026 o 20:00
ShareTweet0

Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

Štvrťfinále play-off je v plnom prúde, štyri série so sebou priniesli doteraz kvalitný hokej, veľké emócie a viacero pozoruhodných momentov.

Hokejový BOSS bol preto opäť nabitý informáciami a pozoruhodnými postrehmi, o ktoré sa tento raz postaralo trio Stano Benčat, Ondro Rusnák a ďalší z komentátorov zápasov Pavol Pindjak.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Štyri série, rôzne emócie. Zatiaľ najviac prekvapujúca je séria Michaloviec proti Nitre. V dieli pred play-off prirovnali chalani tento súboj ako duel čiváv proti rotvajlerom. „No a michalovské čivavy poriadne hryzú a štekajú,“ konštatoval Stano.

„Pfu, toto sme nečakali. Štvrtý zápas bude extrémne dôležitý. Stále je pre mňa Nitra favoritom, ale jej kľúčoví hráči nemajú takú formu, ako Michalovce. Najmä prvá formácia Zemplínčanov je skvelá. Najlepšia v lige,“ povedal Ondro. 

Pavol Pindjak, ktorý komentoval zápasy Slovana tri duely zo série Žilina – Poprad vychválil najmä druhú menovanú sériu.

„To je pravý play-off mode hokej. Stále sa niečo deje, v sérii bola aj hromadná bitka. Poprad je teraz na vlne emócii. Prehral prvé dva zápasy, v treťom dueli bol dole 0:3 a dokázal otočiť. Wau,“ priznal Palo.

„Zvolen v treťom dueli nebol lepší, ale napokon vyhral. Vo štvrtom zápase sa to otočilo, boli fázy, kedy na ľade dominoval, ale Mikuláš to zvládol a je v eufórii a vo štvrťfinále,“ konštatoval Boris.

A aké témy ešte dominovali v podcaste?

  • Čo sa deje s Nitrou?
  • Prečo nemá víťaz základnej časti zatiaľ emóciu ako v minulosti?
  • Čo rozhoduje v sérii Slovan – Michalovce?
  • Prečo nezískal Mikuláš zatiaľ ani jeden bod?
  • Prečo sa Pindjak ospravedlnil Mikuláščanom?
  • Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
  • Padne v sérii Košice – B. Bystrica historický rekord ligy?
  • Kto je zatiaľ X-Faktor série?
  • V čom je špecifická série Popradu so Žilinou?
  • V akej štatistike dominuje Poprad?
  • Akú výzvu dali chalani fanúšikom?

Odpovede a zamyslenia nielen nad týmito otázkami nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

Pavúk play-off Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke radosť hráčov Slovana po góle v štvrtom zápase štvrťfinále play off.
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Čivava hryzie, čo sa deje s Nitrou? Košice prišli o čaro, bitka o sever (Hokejový BOSS)