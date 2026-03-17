Čivavy proti rotvailerom, bezduchý Zvolen, vygumovaný spišský Martel (Hokejový BOSS)

Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
Sportnet|17. mar 2026 o 17:00
Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

Michalovce dokázali predčiť Spišskú Novú Ves. Rysy po finálovej účasti a následnom víťazstve v základnej časti z minulej sezóny tento rok nepostúpia ani do play-off. Ako ich vypadnutie zarezonovalo u Bossov?

Horúcou témou je aj vypadnutie Zvolena. Bezduchý výkon na ľade, rovnako tak na tribúnach. „Toto je väčšia facka. Očakávam, že v kabíne nastane veľká zmena. Tam nebol nik, kto by to otočil na svoju stranu a potiahol mužstvo,“ vravel Ondro.

O mužstve spod Pustého hradu sa dá povedať, že aká podpora z tribún, taká hra na ľade. Nefungovalo ani jedno, ani druhé. V treťom zápase s Liptákmi sa vedenie Zvolena rozhodlo dať vstupné zadarmo. Prišla polka haly.

„Zvolen v treťom dueli nebol lepší, ale napokon vyhral. Vo štvrtom zápase sa to otočilo, boli fázy, kedy na ľade dominoval, ale Mikuláš to zvládol a je v eufórii a vo štvrťfinále,“ konštatoval Boris.

A aké témy ešte dominovali v tridsiatom vydaní relácie a podcastu Hokejový BOSS?

  • Aké zmeny nastanú na Spiši a vo Zvolene po vypadnutí?
  • Majú Michalovce šancu proti Nitre?
  • Môže outsider z Liptova zaskočiť Slovan?
  • Aké sú najväčšie otázniky pred play-off sériami?
  • Ako vyzerá semifinále a play-off pavúk podľa BOSS-ov?
  • Kde bola najväčšia divácka návšteva počas predkola?
  • Ktorá séria bude najlepšou vo štvrťfinále?

Odpovede a zamyslenia nielen nad týmito otázkami nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

