Čivavy proti rotvailerom, bezduchý Zvolen, vygumovaný spišský Martel (Hokejový BOSS)

Michalovce dokázali predčiť Spišskú Novú Ves. Rysy po finálovej účasti a následnom víťazstve v základnej časti z minulej sezóny tento rok nepostúpia ani do play-off. Ako ich vypadnutie zarezonovalo u Bossov?
Horúcou témou je aj vypadnutie Zvolena. Bezduchý výkon na ľade, rovnako tak na tribúnach. „Toto je väčšia facka. Očakávam, že v kabíne nastane veľká zmena. Tam nebol nik, kto by to otočil na svoju stranu a potiahol mužstvo,“ vravel Ondro.
O mužstve spod Pustého hradu sa dá povedať, že aká podpora z tribún, taká hra na ľade. Nefungovalo ani jedno, ani druhé. V treťom zápase s Liptákmi sa vedenie Zvolena rozhodlo dať vstupné zadarmo. Prišla polka haly.
„Zvolen v treťom dueli nebol lepší, ale napokon vyhral. Vo štvrtom zápase sa to otočilo, boli fázy, kedy na ľade dominoval, ale Mikuláš to zvládol a je v eufórii a vo štvrťfinále,“ konštatoval Boris.
A aké témy ešte dominovali v tridsiatom vydaní relácie a podcastu Hokejový BOSS?
- Aké zmeny nastanú na Spiši a vo Zvolene po vypadnutí?
- Majú Michalovce šancu proti Nitre?
- Môže outsider z Liptova zaskočiť Slovan?
- Aké sú najväčšie otázniky pred play-off sériami?
- Ako vyzerá semifinále a play-off pavúk podľa BOSS-ov?
- Kde bola najväčšia divácka návšteva počas predkola?
- Ktorá séria bude najlepšou vo štvrťfinále?
Odpovede a zamyslenia nielen nad týmito otázkami nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.