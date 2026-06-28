Útočník sa pri výbere triasol, brankára vidí expert v NHL. Slováci na drafte opäť zaujali

V roku 2024 bol draftovaný do NHL iba jeden Slovák - Miroslav Šatan ml. (Washington).
Vlani si kluby vybrali troch slovenských hráčov. Michal Prádel a Michal Svrček zaujali Detroit, Ján Chovan smeroval do organizácie Los Angeles.
Po výberoch v rokoch 2022 a 2023, keď kluby NHL draftovali až 14 Slovákov, boli posledné dva roky sklamaním.
Lenže prišiel rok 2026 a v ňom bolo vybraných osem slovenských talentov, čo je viac ako za posledné dva roky dokopy.
Rovnaký počet Slovákov bol draftovaných aj v roku 2023, viac (10) ich bolo naposledy pred 22 rokmi.
Iba šesť krajín malo na tohtoročnom výbere viac hráčov: Česko (13), Fínsko (13), Švédsko (24), Rusko (26), USA (55) a Kanada (70), pričom všetky sa radia v rebríčku IIHF pred Slovensko.
Nemecko a Švajčiarsko mali draftovaných iba po jednom hráčovi, rovnako ako aj Litva, Maďarsko či Moldavsko.
Slováci boli vybraní v rozmedzí od 2. do 6. kola, tretí rok po sebe chýbal zástupca medzi elitnou 32-kou.
Hoci vieme, že nie všetci z vybraných hráčov sa raz presadia v NHL, osem draftovaných Slovákov je pozitívnou správou.
Každý z nich sa totiž stáva súčasťou špičkového rozvojového systému organizácie NHL, ktorý výrazne zvyšuje šancu na ďalší výkonnostný rast.
Slováci, ktorých si v drafte 2026 vybrali kluby NHL
Adam Goljer (obranca, 2. kolo, 49. miesto, Los Angeles Kings)
Samuel Hrenák (brankár, 3. kolo, 71. miesto, Winnipeg Jets)
Adam Nemec (útočník, 3. kolo, 72. miesto, Ottawa Senators)
Tomáš Chrenko (útočník, 3. kolo, 81. miesto, New York Rangers)
Tomáš Královič (obranca, 3. kolo, 90. miesto, Tampa Bay Lightning)
Jakub Floriš (obranca, 4. kolo, 106. miesto, Nashville Predators)
Roberto Leonardo Henriquez (brankár, 6. kolo, 170. miesto, Boston Bruins)
Lucián Bernát (útočník, 6. kolo, 176. miesto, Vancouver Canucks)
Úspešné osemnástky
Až štyria draftovaní Slováci si na prelome apríla a mája zahrali na úspešných MS v hokeji do 18 rokov, kde získali strieborné medaily.
Kapitán tímu Adam Goljer sa stal najvyššie draftovaným Slovákom. Zo 49. pozície si ho vybral klub Los Angeles Kings.
„Odmalička som na tom pracoval a hlavne v tejto sezóne som pred draftom makal na maximum. Som veľmi šťastný, aj za mojich rodičov," povedal Goljer po drafte.
Hoci sa v rebríčkoch niektorých expertov objavoval už v prvom kole, napokon bol vybraný v polovici druhého kola.
„Na prvom kole som bol tiež osobne, strávil som tam štyri hodiny, bolo to náročné. V druhom som tiež čakal viac ako hodinu a pol. Keď si ma vybrali Los Angeles, bol som naozaj rád," hodnotil obranca Trenčína pre Hockey Slovakia.
„So žiadnym tímom som si nebol stopercentne istý, ale LA som vôbec nečakal. Nemal som s nimi výrazný rozhovor. V organizácii pôsobí aj Ján Chovan a Martin Chromiak, takže sa teším," dodal Goljer.
Z úspešného tímu osemnástky bol vybraní aj brankár Samuel Hrenák, na ktorého ukázal Winnipeg v 3. kole (71. miesto), obranca Jakub Floriš, ktorého si v 4. kole zo 106. miesta vybral Nashville a útočník Lucian Bernát, po ktorom siahol v 6. kole z celkovej 176. pozície Vancouver.
Traja hráči z Tipsport ligy
Až traja hráči, ktorí boli draftovaní v roku 2026, odohrali uplynulú sezónu v slovenskej najvyššej súťaži.
Okrem Goljera to boli aj Tomáš Chrenko ml. z Nitry a Tomáš Kráľovič zo Slovana.
Chrenka si v 3. kole z 81. miesta vybral New York Rangers. Pred štyrmi rokmi šiel z Nitry k „jazdcom" aj útočník Adam Sýkora.
„Keď som počul, ako volajú moje meno, trochu som sa triasol. Čakanie bolo ozaj vyčerpavajúce," povedal Chrenko, ktorý sa draftu zúčastnil osobne.
„Dúfal som, že si ma vyberú práve Rangers. Ich slovenskému skautovi (Jánovi Gajdošíkovi) som sa naozaj páčil a povedal mi, že si ma možno vyberú. Som naozaj rád, že to urobili.“
Experti The Athletic Scott Wheeler a Vincent Mercogliano ho po drafte označili za „obľúbený výber".
„Hoci meria menej ako 180 cm, vždy, keď hral proti svojim rovesníkom na medzinárodnej úrovni, bol špičkovým hráčom. Dobré výkony podával aj proti mužom," hodnotil Wheeler.
Chrenko patril medzi ústredné postavy Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov a v Tipsport lige rozhodol gólom v predĺžení siedme finále v prospech Nitry.
„Sme nadšení, že sme ho získali. Má ofenzívnu silu, dobré hokejové myslenie a tiež je veľmi zručný," opísal Chrenka riaditeľ amatérskeho skautingu v Rangers John Lilley.
Zámorie zaujal aj Tomáš Kráľovič, po ktorom tiež v 3. kole (90. miesto) siahla Tampa Bay.
Bol to prekvapivý výber, pretože obranca Slovana Bratislava bude mať v auguste už 21 rokov.
Draft zastihol Kráľoviča v čase, keď bol s rodinou a priateľmi pri vode. „Šiel som na toaletu a vybehol tam za mnou kamarát, že ma vybrala Tampa v treťom kole," smial sa Kráľovič pre Denník Šport.
S tímom absolvoval video mítingy a už v nedeľu ráno odletel na Floridu.
„Je to super, že to prišlo takto vysoko. Pre overagera to nebýva obvyklé. Beriem to ako zadosťučinenie. Ukázal som, že viem hrať hokej a teší ma, že si to všimli aj v Amerike," dodal Kráľovič.
Polovicu draftovej sezóny strávil v slovenskej najvyššej súťaži aj útočník Adam Nemec. Mladšieho brata obrancu Šimona Nemca si vybrala v treťom kole zo 72. miesta Ottawa.
Spolu s bratom Šimonom, ktorého minulý týždeň vymenili z New Jersey do Calgary, budú pôsobiť v Kanade.
Nemec odišiel po juniorských MS z Nitry do zámoria, kde pôsobil v tíme Sudbury Wolves (OHL).
Dvaja brankári
Prvýkrát od roku 2018 boli zo Slovenska draftovaní až dvaja brankári. Pred ôsmimi rokmi si organizácie vybrali Dávida Hrenáka (LA Kings) a Romana Durného (Anaheim).
Meno Hrenák zaznelo v zámorí aj v sobotu večer. Brankára Samuela Hrenáka, mladšieho brata Dávida, si na začiatku 3. kola zo 71. miesta vybral Winnipeg Jets.
„Ako prvé bratovi pripomeniem, že som bol draftovaný vyššie," povedal s úsmevom Hrenák pre nhl.com/sk.
Dávida si Los Angeles pred ôsmimi rokmi vybrali až zo 144. miesta. „Pamätám si, že to vtedy vôbec nečakal. Bol vonku s priateľkou."
Samuel Hrenák sa stal prvým Slovákom, ktorého si vybrali Jets po presune z Atlanty v roku 2011.
„Bolo to úžasné. Som naozaj šťastný, že som sa Jets páčil a vybrali si ma," povedal Hrenák priamo v dejisku draftu.
„Tušil som, že to budú oni. Keď som videl, že je Winnipeg na rade, tak som vždy veril, že vyhlásia mňa. Ani neviem, čo na to povedať."
Zámorský expert Scott Wheeler o Hrenákovi po drafte napísal, že má v budúcnosti reálnu šancu chytať v NHL.
„Je to skvelý brankár," dodal. Poznamenal, že Hrenák mal vynikajúcu druhú polovicu sezóny v USHL aj na majstrovstvách sveta do 18 rokov.
Druhým slovenským brankárom, na ktorého ukázali kluby z NHL, bol Roberto Leonardo Henriquez. V šiestom kole si ho zo 170. pozície vybral Boston Bruins.
Deväťnásťročný brankár prešiel draftom na druhý pokus, pomohla mu k tomu dobrá sezóna v juniorskej USHL.
Henriquez je synom otca z Dominikánskej republiky a matky zo Slovenska, má dvojité občianstvo.
Ak by si raz zahral v NHL, bol by vôbec prvým hráčom s dominikánskou národnosťou, ktorý by to dokázal.
„Henriqueza som v posledných rokoch dosť veľa sledoval a je to tiež zaujímavý brankár," napísal o voľbe Winnipegu expert Wheeler.