Hokejová turistika: Pätnásť hodín autom do Rigy a fandenie v krojoch z Matice

"Na zápase s Čechmi bola rivalita aj v hľadisku, proti Lotyšom ma prekvapilo, že nás bolo toľko, čo domácich. Akurát proti Kanade je to trochu mŕtve," dodal.

"Chodím na hokejové majstrovstvá už dvadsať rokov, posledné tri či štyri aj s manželkou. Niekto ide do Tatier alebo do Álp a niekto na hokej," rozhovoril sa v hľadisku Vlado z Košíc.

V Rige chcú zostať do piatku, ale musia ešte presvedčiť jedného člena partie, ktorý váha. Folklórne motívy si zvolili aj ďalší.

Kúsok nad ním pútala pozornosť skupinka šiestich ľudí v krojoch. Martin, Ivan, Jaro, Dominika, Monika a Tomáš sa vydali do Rigy z Martina autom. "Zvládli sme to za štrnásť hodín, za volantom sa striedali dvaja šoféri. Kroje sme si požičali z Matice. Chlapci majú šarišské, dievčatá poskladané z rôznych regiónov, aby sme reprezentovali celé Slovensko," vysvetľovali.

Jozef a Ľubo prezradili, že prišli s partiou, v ktorej sú aj primátori a starostovia viacerých miest z Kysúc. "Je nás jedenásť. Z domu sme vyrazili autom do Krakova, kde sme zaparkovali, presunuli sme sa do Varšavy a odtiaľ sme leteli. Máme radi tradície, keď sa dá, nahovoríme kamarátov, aby sme šli na hokej. Pred ôsmimi rokmi nás vyhlásili v Ostrave za najlepších fanúšikov. Atmosféra v Rige je skvelá. Ak hokejom žije mesto, tak ako tu, je to cítiť. Aj domáci fanúšikovia sú srdeční. Po našom vzájomnom zápase sme sa s viacerými zblížili a zdravili."