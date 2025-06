Výnimočný debut. Slovenské akvabely dosiahli na ME najlepší výsledok v histórii

FUNCHAL. Slovenské akvabely Anna Lea Krajčovičová a Žofia Strapeková s náhradníčkou Michaelou Bernáthovou obsadili v technickom páre na ME v portugalskom Funchale piate miesto a dosiahli historický úspech.

Zo zisku zlata sa tešili Rakúšanky Anna-Maria a Eirini-Marina Alexandriové, ktoré triumfovali so ziskom 301,8800 bodu.

Striebro patrí Španielkam Meritxell Ferreovej Gasetovej a Lilou Lluis Valetteovej, bronz vybojovali Francúzky Anastasia Bayandinová, Romane Lunelová.

Thuringerová po 5. mieste Sloveniek neskrývala nadšenie. „Musím úprimne povedať, že som veľmi milo prekvapená, v tom najpozitívnejšom zmysle. Toto bolo totiž úplne prvé seniorské vrcholné podujatie, na ktorý sme tento pár nasadili. Ide o juniorky, ktoré majú ešte dva roky v tejto kategórii.

Piate miesto je fantastické a potvrdzuje, že do budúcna máme veľký potenciál. Samozrejme, videla som tam aj synchronizačné chybičky, na ktorých odstránení popracujeme. Najbližším cieľom sú juniorské ME, do ich začiatku skúsime zostavy ešte vyčistiť," uviedla pre TASR Thuringerová.