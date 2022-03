Slovan mal za tretinu 29 striel, celkovo 58. Bokroša mrzia fatálne chyby

Práve on zvyšoval na 2:0, keď sa mu podarilo pri návrate na ľad z trestnej lavice dostať do úniku a trafiť vinkel na vyrážačkovej strane Bespalova. „Celý priebeh zápasu a rovnako i pomer striel poukazoval jasne na to, že sme hre dominovali,“ pokračoval poukazujúc na šialený pomer striel na bránu 58:20. Najmä úvodná tretina bola v tejto štatistike priepastná. Slovan ju vyhral na strely 29:4.

Zdá sa, že takmer dvojtýždňové voľno od súťažných zápasov padlo belasým vhod a mali tak dostatok času na oddych a celkovú prípravu na vyraďovaciu fázu hry. „Priznám sa, že prvý zápas mohol byť problémový; predsa len je iná záťaž v rámci zápasov, iná v rámci tréningov. Ale dobre sme to zvládli rýchlymi striedaniami, no a v nadchádzajúcich zápasoch to môže byť už len naša výhoda, že sme dobre pripravení a na rozdiel od súpera aj viac oddýchnutí,“ pokračoval 30-ročný odchovanec popradského hokeja.

„Každé víťazstvo v play off teší, vstup do série nám vyšiel podľa predstáv. Pristúpili sme k tomu zodpovedne a myslím, že môžem povedať za všetkých, že sa nám hralo dobre.“

Víťazstvo 6:2 a teda aj prvá výhra v sérii znamená pre Slovan psychickú pohodu, na ťahu je Prešov. „Vieme, čo môžeme od nich čakať. Videli sme, ako hrali sériu predkola play off proti Spišskej Novej Vsi, že ju jednoducho bránili. Náš tím sa na to pripravil a nedovolil im pustiť sa do ich obranného tvaru. Myslím, že nám to dobre vychádzalo. Uvidíme, čo ich tréneri pripravia do ďalších zápasov, ale sme pripravení na všetko a najmä na svoju hru,“ vyslovil na záver Takáč.

Zložili ich fatálne chyby

No a ako videl úvodné štvrťfinálové stretnutie tréner prešovského celku Ernest Bokroš? „Ako trénera ma mrzí prvá tretina, v ktorej sme maximálne zlyhali. Slovanu sme dovolili dvakrát skórovať, keď išli sami na brankára. Toto sa nám už veľmi dlho nestalo a súperovi sme to v úvodnej tretine veľmi uľahčili. Slovan sa dostal do psychickej pohody, no a hoci sme sa vrátili za stavu 3:2 do zápasu, opäť potom nasledovali fatálne chyby.

Tie rozhodli o ďalších góloch súpera. Súčasne však musím uznať, že čo sa týka ofenzívy, neboli sme na tom dobre, domáci nás jednoznačne prestrieľali a zaslúžene vyhrali. Zvíťazili však zásluhou toho, že my sme dnes nepodali náš štandardný výkon.“