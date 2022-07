Slovan privíta súpera z Gruzínska. Zmrhal: Máme na čom pracovať

Podobnú šancu som mal aj proti Plzni, no nepremenil som ju. Teším sa, že to tam teraz padlo. Po polčasovom prestriedaní sme si chvíľu zvykali na systém Brna. Musím uznať, že Brno nehralo vôbec zle. Dostali sme gól na 1:2, čo nám tiež nepomohlo. Som rád, že sme dokázali aspoň vyrovnať."

"Získali sme vzadu loptu, kým Brno bolo v postavení, v ktorom chceli ísť do útoku. My sme v tej chvíli hrali rýchlo dopredu, čo sa vyplatilo. Verím, že aj mne môže tento gól pomôcť.

Slovan sa bude na nové letné posily spoliehať aj na medzinárodnej scéne, kde v predchádzajúcom ročníku skončil v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy. "Určite bolo dobré, že sme tento zápas odohrali.

Ukázal nám, že ešte máme na čom popracovať, aby sme boli poriadne pripravení na stredajší duel. Musíme dať do toho všetko a veriť si.

Bolo by super, ak by prišlo viac fanúšikov, určite by nám to veľmi pomohlo," dodal Zmrhal na oficiálnej stránke bratislavského klubu.