Totálna Slavia! Škoda, že sa neinšpirujeme aj na Slovensku (komentár)

Po domácej bezgólovej remíze, zvíťazili vonku 2:0. Tréner Slavie Jindřich Trpišovský to prirovnal k športovému zázraku, ako keď Leicester vyhral anglický titul alebo česká obojživelníčka Ester Ledecká získala dve zlaté medaily z olympiády.

Tréner Trpišovský priniesol do Slavie totálny futbal. Na začiatku boli reakcie ľudí rovnaké. Hrať s priemernými hráčmi takýto futbal? Nemožné. Smiešne. Absurdné.

Ako je to vôbec možné?

Postup českého majstra je pritom úplne zaslúžený. Nebola to žiadna náhoda či nečakaná zhoda okolností. V oboch zápasoch hrali s Leicesterom vyrovnanú partiu a v kľúčových momentoch boli lepší.

Českého kouča to nezastavilo. Svoj koncept založil na brutálnej fyzickej príprave a kondícii. Jeho zverenci hýria veľkým pohybom pri útočení i obrannom napádaní, čím likvidujú súpera.

Presvedčili sa o tom za posledné roky tímy ako Zenit Petrohrad, FC Sevilla, Chelsea, FC Barcelona, Dortmund, Inter Miláno, Leverkusen, Nice a naposledy Leicester.

S futbalovými gigantmi hrali otvorený futbal ako málokto. Niekedy to hraničilo až so šialenosťou. Svoj atraktívny štýl však často nedokázali pretaviť do výsledkov.