Vyrovnaná súťaž tímov. Tesnú výhru vo Willingene oslavujú Slovinci

Svetový pohár v skokoch na lyžiach vo Willingene
súťaž mix tímov:
1.
Slovinsko
Nika Vodanová, Timi Zajc, Nika Prevcová, Domen Prevc
295,4 bodu
2.
Nemecko
Agnes Reischová, Karl Geiger, Selina Freitagová, Philipp Raimund
294,8
3.
Japonsko
Sara Takanašiová, Ren Nikaido, Nozomi Marujamová, Rjoju Kobajaši
277,8
Slovinské kvarteto skokanov na lyžiach v zložení Nika Vodanová, Timi Zajc, Nika Prevcová a Domen Prevc vyhralo súťaž mix tímov v rámci Svetového pohára v nemeckom Willingene.
Slovinci triumfovali s tesným náskokom šiestich desatín bodu pred domácimi Nemcami.
Tretí skončili so stratou 17,6 bodu Japonci.