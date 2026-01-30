Vyrovnaná súťaž tímov. Tesnú výhru vo Willingene oslavujú Slovinci

Domen Prevc
Domen Prevc (Autor: TASR/AP)
TASR|30. jan 2026 o 18:31
Triumfovali s náskokom šiestich desatín bodu.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach vo Willingene

súťaž mix tímov:

1.

Slovinsko

Nika Vodanová, Timi Zajc, Nika Prevcová, Domen Prevc

295,4 bodu

2.

Nemecko

Agnes Reischová, Karl Geiger, Selina Freitagová, Philipp Raimund

294,8

3.

Japonsko

Sara Takanašiová, Ren Nikaido, Nozomi Marujamová, Rjoju Kobajaši

277,8

Slovinské kvarteto skokanov na lyžiach v zložení Nika Vodanová, Timi Zajc, Nika Prevcová a Domen Prevc vyhralo súťaž mix tímov v rámci Svetového pohára v nemeckom Willingene.

Slovinci triumfovali s tesným náskokom šiestich desatín bodu pred domácimi Nemcami.

Tretí skončili so stratou 17,6 bodu Japonci.

Skoky na lyžiach

