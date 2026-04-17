Rakúska skokanka urobila prekvapivé rozhodnutie. Každý sen raz končí, uviedla

Lisa Ederová
Lisa Ederová (Autor: Kronen Zeitung)
ČTK|17. apr 2026 o 16:07
V nedávno skončenom ročníku si pripísala svoje prvé dve víťazstvá.

V 24 rokoch ukončila prekvapujúco kariéru rakúska skokanka na lyžiach Lisa Ederová. Štvrtá žena poradia Svetového pohára z minulej sezóny to oznámila na instagrame.

"Každý sen raz končí. Ďakujem všetkým, ktorí ma na mojej ceste sprevádzali, podporovali a fandili mi, "uviedla Ederová.

V nedávno skončenom ročníku si pripísala svoje prvé dve víťazstvá vo Svetovom pohári a deväť ďalších umiestnení na stupňoch víťazov, na olympijských hrách však vyšla medailovo naprázdno.

Rakúsky tím skokaniek tak prišiel o ďalšiu oporu po tom, ako už vlani ukončili kariéru Jacqueline Seifriedsbergerová a Sara Marita Kramerová. Skoršia jednotka Eva Pinkelnigová sa zotavuje po pretrhnutí skríženého väzu v kolene.

    Lisa Ederová
    Lisa Ederová
    Rakúska skokanka urobila prekvapivé rozhodnutie. Každý sen raz končí, uviedla
