Rakúska skokanka urobila prekvapivé rozhodnutie. Každý sen raz končí, uviedla

V 24 rokoch ukončila prekvapujúco kariéru rakúska skokanka na lyžiach Lisa Ederová. Štvrtá žena poradia Svetového pohára z minulej sezóny to oznámila na instagrame.
"Každý sen raz končí. Ďakujem všetkým, ktorí ma na mojej ceste sprevádzali, podporovali a fandili mi, "uviedla Ederová.
V nedávno skončenom ročníku si pripísala svoje prvé dve víťazstvá vo Svetovom pohári a deväť ďalších umiestnení na stupňoch víťazov, na olympijských hrách však vyšla medailovo naprázdno.
Rakúsky tím skokaniek tak prišiel o ďalšiu oporu po tom, ako už vlani ukončili kariéru Jacqueline Seifriedsbergerová a Sara Marita Kramerová. Skoršia jednotka Eva Pinkelnigová sa zotavuje po pretrhnutí skríženého väzu v kolene.