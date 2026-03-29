VIDEO: Záverečnú súťaž sezóny vyhral Nór. Favorit Prevc skončil doma hneď za ním

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Planica
1.
Marius Lindvik
Nórsko
459,5 b
2.
Domen Prevc
Slovinsko
453,9 b
3.
Johann Forfang
Nórsko
441,3 b
4.
Daniel Tschofenig
Rakúsko
438,4 b
5.
Valentin Foubert
Francúzsko
425,4 b
6.
Stefan Kraft
Rakúsko
422,6 b
Nórsky skokan na lyžiach Marius Lindvik triumfoval v záverečnej súťaži sezóny Svetového pohára 2025/2026.
V nedeľných letoch v rámci finále SP v slovinskej Planici viedol už po 1. kole a napokon zvíťazil s celkovým ziskom 459,5 bodu.
Domáceho „kráľa“ sezóny Domena Prevca (453,9) zdolal o 5,6 bodu, tretie miesto obsadil ďalší Nór Johann Andre Forfang (441,3).
Lindvik sa usadil na čele súťaže po úvodnom kole, keď na mamuťom mostíku dostal za výkon 238,5 m od rozhodcov 219,7 bodu. Druhý bol priebežne Forfang (232,5), najdlhší skok dňa však predviedol Prevc, ktorí zaletel na značku 240,5 m.
Domáci favorit, dvojnásobný olympijský šampión z Milána a Cortiny d'Ampezzo a víťaz Turné štyroch mostíkov, ktorý si už dávnejšie zaistil veľký krištáľový glóbus pre celkového víťaza seriálu, mal však bodové zrážky za vyšší nájazd a tie ho poslali na tretiu pozíciu.
V 2. kole atakoval pódium Rakúšan Daniel Tschofenig, ktorý sa z priebežnej 14. priečky vyšvihol výkonom 238 m na konečnú štvrtú.
Prevc ho vyhnal z čelnej pozície, keď pristál na značke 229,5 m. Na jeho výkon nestačil Forfang, Lindvik však ustál tlak a letom dlhým 231 metrov zdolal Slovinca na jeho domácej pôde.
Postaral sa tak o prvé nórske individuálne víťazstvo v prestížnom seriáli po dlhých 414 dňoch. „Konečne. Bolo to nádherné. Som dojatý. Je za tým množstvo tvrdej práce a takisto aj kopec smoly, ktorú sme mali.
Ja som sa trápil, preto je absolútne šialené byť teraz tu na konci sezóny a pokoriť niekoho, kto bol takmer nezdolateľný,“ povedal pre TV2 Lindvik.
Zabránil tak Domenovi Prevcovi získať 15. sezónne víťazstvo, čím by vyrovnal rekord svojho brata Petra. Slovinský dominátor môže byť však hrdý na svojich 14 prvenstiev v tejto zime či titul majstra sveta v letoch.
„Som rád, že som dokázal predviesť dva solídne skoky, obzvlášť v takýchto meniacich sa poveternostných podmienkach a v zmenách nájazdových okien,“ vyjadril sa D. Prevc pre TV Slovenija.
Celkové poradie SP sa už výraznejšie nezmenilo. Za suverénnym Prevcom skončil na druhom mieste Japonec Rjójú Kobajaši, ktorý bol v nedeľu až 25., na tretej priečke sa umiestnil Tschofenig. Nedeľné preteky boli rozlúčkové pre poľského veterána Kamila Stocha a Rakúšana Manuela Fettnera, ktorí ukončili športové kariéry.
Stoch obsadil 30. a Fettner 9. miesto. Slovenský reprezentant Hektor Kapustík už v nedeľnej súťaži neštartoval, keďže v nej dostala priestor iba najlepšia tridsiatka v hodnotení SP.
V celkovom poradí skončil na 46. priečke so ziskom 41 bodov. Slovensko vďaka jeho bodom obsadilo v Pohári národov 16. miesto, víťazmi sa stali Rakúšania.