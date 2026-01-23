Slovinský skokan na lyžiach sa usadil na prvom mieste. Kapustík ochorel a neštartoval

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc. (Autor: TASR/AP)
23. jan 2026
Líder celkového poradia Svetového pohára si vypracoval 14-bodový náskok.

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa usadil na čele po prvom dni MS v letoch v nemeckom Oberstdorfe.

Líder celkového poradia Svetového pohára si po dvoch súťažných pokusoch vytvoril 14-bodový náskok pred Japoncom Renom Nikaidom.

Tretí figuroval so stratou 21 bodov Nór Marius Lindvik, ktorý po 1. kole viedol. Slovenský reprezentant Hektor Kapustík na šampionáte neštartuje.

Na ceste z podujatia SP v Sappore totiž ochorel a nasadili mu antibiotiká. Pred OH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo sa na prelome januára a februára ešte predstaví vo Willingene.

