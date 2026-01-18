Kapustíkovi nechýbalo veľa k postupu. Japonský mostík ovládol dominantný Slovinec

Domen Prevc.
Domen Prevc. (Autor: TASR/Kyodo Photo via AP)
TASR|18. jan 2026 o 07:47
ShareTweet0

Domen Prevc dosiahol v Sappore celkovo 18. individuálny triumf v SP.

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval aj v nedeľňajšej súťaži Svetového pohára v Sappore.

V japonskom stredisku predstihol o 3,2 bodu domáceho Rjojua Kobajašiho a slávil víťazné double.

Tretí skončil so stratou 11,9 bodu obhajca veľkého glóbusu Rakúšan Daniel Tschofenig.

Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do hlavnej súťaže. V kvalifikácii pristál na značke 115 m a so známkou 87,7 bodu obsadil 52. miesto.

Domen Prevc dosiahol v Sappore celkovo 18. individuálny triumf v SP a upevnil si post lídra celkového poradia prestížneho seriálu.

Už po 1. kole sa usadil na čele, keď predviedol výkon 137,5 m. V druhom zaletel Slovinec do vzdialenosti 136,5 m.

Skoky na lyžiach

    Domen Prevc.
    Domen Prevc.
    Kapustíkovi nechýbalo veľa k postupu. Japonský mostík ovládol dominantný Slovinec
    dnes 07:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Kapustíkovi nechýbalo veľa k postupu. Japonský mostík ovládol dominantný Slovinec