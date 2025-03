Slovinci ovládli súťaž družstiev, po roku obhájili zlaté medaily

Slovinci sa dostali do čela súťaže po druhom z ôsmich skokov a prvú priečku už nepustili. Zo zlata sa rovnako ako pred dvoma rokmi doma v Planici tešili Kos, Zajc i Lanišek, nováčikom na najvyššom stupienku bol iba Prevc, ktorý nahradil Žigu Jelara.

Zvládol však aspoň druhý pokus a ubránil striebro pred čerstvým svetovým šampiónom na strednom mostíku Mariusom Lindvikom, domáci Nór predviedol najdlhší skok kola 138,5 m.

"Kto by si bol pomyslel po tom zlom štarte do sezóny, že získame zlato? Lenže my sme nastúpili v dresoch obhajcov titulu a niesli sme ich s hrdosťou.

Snažili sme sa podať čo najlepší výkon a predviedli sme naozaj skvelé vystúpenie," tešil sa podľa slovinskej agentúry STA Lanišek, ktorý na podujatí získal druhú medailu po striebre v mixe.