VIDEO: Súťaž tímov v Planici suverénne vyhrali Rakúšania. Prevc so šťastím unikol pádu

Svetový pohár v letoch na lyžiach v Planici
súťaž tímov:
1.
Rakúsko
Daniel Tschofenig, Markus Müller, Stefan Kraft, Stephan Embacher
1439,5 b
2.
Japonsko
Naoki Nakamura, Tomofumi Naito, Rjoju Kobajaši, Ren Nikaido
1425,6 b
3.
Nórsko
Robin Pedersen, Isak Andreas Langmo, Marius Lindvik, Johann André Forfang
1418,0 b
Reprezentanti Rakúska v skokoch na lyžiach vyhrali v sobotu tímovú súťaž v letoch na lyžiach v rámci finále Svetového pohára v Planici.
V slovinskom stredisku uspeli v zložení Daniel Tschofenig, Markus Müller, Stefan Kraft a Stephan Embacher o 13,9 bodu pred Japonskom, pódium doplnili Nóri. Slováci nemali v súťaži zastúpenie.
Rakúšania štvrtýkrát za sebou vyhrali posledné preteky. Favorizované domáce kvarteto bolo až piate.
Slovinský suverén sezóny Domen Prevc v skúšobnom kole so šťastím unikol pádu po tom, ako ho po odraze rozhodil silný vietor. Víťaz sobotňajších pretekov a svetový rekordér svoj pokus ustál, no poznamenalo ho to najmä v druhom kole.
Rakúšania, v ktorých zostave nechýbal po sobotňajšom páde Embacher, mali po úvodných pokusoch pred Japoncami viac ako dvadsaťbodový náskok a v druhom ho s prehľadom udržali.
Suverénne najdlhší skok predviedol Nór Johann André Forfang, ktorý pristál na 246 metroch. Prevcov rekord z vlaňajška je ešte o 8,5 metra dlhší.
Popoludní budú na mamute v preslávenom areáli Letalnica prvýkrát v histórii pretekať ženy. V nedeľu sezónu uzavrú preteky jednotlivcov pre tridsiatku najlepších.