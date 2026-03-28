VIDEO: Súťaž tímov v Planici suverénne vyhrali Rakúšania. Prevc so šťastím unikol pádu

Rakúsky tím. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. mar 2026 o 13:19
Druhé bolo Japonsko a pódium doplnili Nóri.

Svetový pohár v letoch na lyžiach v Planici

súťaž tímov:

1.

Rakúsko

Daniel Tschofenig, Markus Müller, Stefan Kraft, Stephan Embacher

1439,5 b

2.

Japonsko

Naoki Nakamura, Tomofumi Naito, Rjoju Kobajaši, Ren Nikaido

1425,6 b

3.

Nórsko

Robin Pedersen, Isak Andreas Langmo, Marius Lindvik, Johann André Forfang

1418,0 b

Reprezentanti Rakúska v skokoch na lyžiach vyhrali v sobotu tímovú súťaž v letoch na lyžiach v rámci finále Svetového pohára v Planici.

V slovinskom stredisku uspeli v zložení Daniel Tschofenig, Markus Müller, Stefan Kraft a Stephan Embacher o 13,9 bodu pred Japonskom, pódium doplnili Nóri. Slováci nemali v súťaži zastúpenie. 

Rakúšania štvrtýkrát za sebou vyhrali posledné preteky. Favorizované domáce kvarteto bolo až piate.

Slovinský suverén sezóny Domen Prevc v skúšobnom kole so šťastím unikol pádu po tom, ako ho po odraze rozhodil silný vietor. Víťaz sobotňajších pretekov a svetový rekordér svoj pokus ustál, no poznamenalo ho to najmä v druhom kole.

VIDEO: Prevcov skok

Rakúšania, v ktorých zostave nechýbal po sobotňajšom páde Embacher, mali po úvodných pokusoch pred Japoncami viac ako dvadsaťbodový náskok a v druhom ho s prehľadom udržali.

Suverénne najdlhší skok predviedol Nór Johann André Forfang, ktorý pristál na 246 metroch. Prevcov rekord z vlaňajška je ešte o 8,5 metra dlhší.

Popoludní budú na mamute v preslávenom areáli Letalnica prvýkrát v histórii pretekať ženy. V nedeľu sezónu uzavrú preteky jednotlivcov pre tridsiatku najlepších.

