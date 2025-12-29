Vlaňajšia víťazka dostala len šampón a uteráky. Tentokrát sa môže tešiť na finančný bonus

Skokanky na lyžiach, ktoré uspejú v kvalifikácii na podujatí Two Nights Tour, dostanú finančnú odmenu.
Organizátori v Garmisch-Partenkirchene a Oberstdorfe to oznámili po tom, ako vyšlo najavo, že vlaňajšia víťazka kvalifikácie Seleina Freitagová obdržala za svoje prvenstvo „iba“ šampón, sprchový gél a štyri uteráky.
Nemecký lyžiarsky zväz (DSV) po kritike potvrdil, že víťazka tohtoročnej kvalifikácie sa už môže tešiť na finančný bonus, dostane odmenu 3175 eur.
Two Nights Tour sa bude konať tretí a pravdepodobne aj poslednýkrát, od sezóny 2026/2027 by totiž ženská kategória mala byť už súčasťou prestížneho Turné štyroch mostíkov. Informácie priniesla agentúra DPA.