VIDEO: Nikdy si tak skoky neužila. Prevcová prekonala svetový rekord medzi ženami

Nika Prevcová. (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
TASR|27. mar 2026 o 19:20
Prvýkrát v histórii súťažia na mamuťom mostíku v Planici aj ženy.

Slovinská skokanka na lyžiach Nika Prevcová dosiahla v piatkovom oficiálnom tréningu na sobotňajšie individuálne preteky Svetového pohára v letoch v Planici výkon 242,5 metra a výrazne zlepšila vlastný ženský svetový rekord.

Vlani v nórskom Vikersunde zaletela na značku 236 m.

Prvýkrát v histórii súťažia na mamuťom mostíku v Planici aj ženy. Pred rokom na ňom utvoril mužský svetový rekord Nikin brat Domen Prevc, ktorý pristál na značke 254,5 m.

VIDEO: Svetový rekord Niky Prevcovej

„Nikdy som si nič neužila tak, ako si užívam práve teraz túto chvíľu,“ vyznala sa domáca reprezentantka pre TV Slovenija.

„Prvý tréningový skok bol výnimočný a nemám slov, ktorými by som opísala ten druhý. Je to úžasný deň,“ citovala už istú celkovú víťazku Svetového pohára slovinská agentúra STA.

Skoky na lyžiach

