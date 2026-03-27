VIDEO: Nikdy si tak skoky neužila. Prevcová prekonala svetový rekord medzi ženami

Slovinská skokanka na lyžiach Nika Prevcová dosiahla v piatkovom oficiálnom tréningu na sobotňajšie individuálne preteky Svetového pohára v letoch v Planici výkon 242,5 metra a výrazne zlepšila vlastný ženský svetový rekord.
Vlani v nórskom Vikersunde zaletela na značku 236 m.
Prvýkrát v histórii súťažia na mamuťom mostíku v Planici aj ženy. Pred rokom na ňom utvoril mužský svetový rekord Nikin brat Domen Prevc, ktorý pristál na značke 254,5 m.
„Nikdy som si nič neužila tak, ako si užívam práve teraz túto chvíľu,“ vyznala sa domáca reprezentantka pre TV Slovenija.
„Prvý tréningový skok bol výnimočný a nemám slov, ktorými by som opísala ten druhý. Je to úžasný deň,“ citovala už istú celkovú víťazku Svetového pohára slovinská agentúra STA.