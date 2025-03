V aktuálnej sezóne sa mu nedarilo, z MS si však odnáša zlato. Je to neuveriteľné, hovorí Lindvik

MS v Trondheime - skoky mužov na strednom mostíku

Na strednom mostíku HS-102 v Trondheime zvíťazil pred domácim publikom so ziskom 265,5 bodu, keď o 2,3 bodu zdolal Nemca Andreasa Wellingera. Bronz putoval do rúk Rakúšana Jan Hörla.

Držiteľ zlata zo ZOH 2022 uspel vôbec prvýkrát v aktuálnom ročníku.

"Je to neuveriteľné, som za to veľmi vďačný. Nemám proste slov, je to niečo neskutočné dokázať to pred svojimi fanúšikmi," uviedol Lindvik v televíznom rozhovore.

Skákalo sa za premenlivých podmienok, svoju rolu zohral dážď a vietor. V prvom kole sa dlho držal na čele Fín Kasperi Valto, ale s pribúdajúcimi číslami sa začali ukazovať potenciálni kandidáti na medaily.