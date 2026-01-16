Kapustík sa udomácňuje vo Svetovom pohári. V kvalifikácii bol opäť úspešný

Hektor Kapustík
Hektor Kapustík (Autor: TASR)
TASR|16. jan 2026 o 09:18
Medzi najlepšou päťdesiatkou sa predstaví druhýkrát po sebe.

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík sa predstaví v hlavnej súťaži na podujatí Svetového pohára v japonskom Sappore. V piatkovej kvalifikácii obsadil 32. priečku, keď skočil 121,0 metrov a získal 106,8 bodov.

Kapustík sa medzi najlepšou päťdesiatkou predstaví druhýkrát po sebe. Pred piatimi dňami premiérovo v kariére bodoval v SP.

Na veľkom mostíku v poľskom Zakopanom skončil na 20. mieste a do hodnotenia seriálu si pripísal 11 bodov.

Kapustík tak zaznamenal prvé slovenské body v prestížnom seriáli od 18. decembra 2005, Martin Mesík vtedy obsadil v Engelbergu 29. miesto.

Hlavná súťaž v japonskom stredisku je na programe v sobotu o 7.15 h. Z prvej priečky kvalifikácie do nej postúpil domáci Rjójú Kobajaši skokom dlhým 139,0 metrov a so ziskom 140,8 bodov.

