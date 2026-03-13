Kapustík nemal šťastie na vietor a skočil málo. V kvalifikácii sa prvé miesto delilo

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do sobotnej hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nórskom Holmenkollene.
V piatkovej kvalifikácii na veľkom mostíku mu v náročných podmienkach neprial vietor, skočil iba 106 metrov a od rozhodcov dostal známku 73,4 bodu.
To mu stačilo iba na 62. miesto v 65-člennej konkurencii. Za posledným postupovým miestom zaostal 18-ročný Slovák o takmer 17 bodov.
Najdlhší skok kvalifikácie predviedol Rakúšan Stephan Embacher, ktorý doletel na hranicu 134 metrov. O prvé miesto sa ale musel podeliť s Domenom Prevcom.
Slovinský suverén tejto sezóny a už istý víťaz Svetového pohára, síce predviedol o šesť metrov kratší pokus, ale získal lepšie bodové hodnotenie.