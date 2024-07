VIDEO: Na tento moment čakalo osem rokov. Anglicko odchádza zo Svetového pohára s titulom

Rakúšania na svojej ceste do finále vyradili dvoch premožiteľov nasadených tímov.

V semifinále však už jasne dominovali, keď Belgicko (premožiteľ Holandska) vyradili po výsledku 8:3.

"Cítil som najväčší vzruch od víťazstva na majstrovstvách sveta. Veľmi sme to chceli. Naozaj sme verili, že to môžeme vyhrať a po tom prvom zápase, ktorý sme odohrali, nám to klaplo," povedal Humphries pre Sky Sports.