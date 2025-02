Littler zaspal na mediálny deň, Van Gerwen ho skritizoval: Už nie je dieťa

"Stáva sa to. Musí sa poučiť. Je to profesionálny šport, takže musíte byť zodpovední za svoje činy. Tak jednoduché to je. Ak príde neskoro na rozhovor, nevadí mi to. Ale sedem ďalších ľudí na neho čaká. To nie je veľmi pekné, však?" pokračoval.



Littler uvedené komentáre odbil smiechom a teší sa na obnovenie rivality s trojnásobným majstrom sveta Van Gerwenom. "Bude pripravený, bude hladný, ale ja som pripravený ako úradujúci šampión. Kto vyhrá, bude to pre nás veľké," povedal Littler.

"Toto je najväčší turnaj, ktorý budem obhajovať celý rok až do svetového šampionátu. Možno budem nervózny, keď príde na akciu, vždy sú to nervy. Dúfam, že začnem rýchlo, ako som to urobil vo finále. Moje prvé víťazstvo vlani prišlo tu v Belfaste, takže mám na toto dobré spomienky a chcem pokračovať," uviedol Littler.

Po stretnutí uvedenej dvojice vo finále svetového šampionátu sa tento pár stretol opäť vo štvrťfinále Dutch Masters pred dvoma týždňami. A Littler opäť zvíťazil. Rivalita dvojice sa obnoví vo štvrtok v Belfaste, keďže sa obaja stretnú v úvodnom štvrťfinále tejto sezóny Premier League.