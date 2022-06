Povzbudila ich hviezda NHL. Česi však vytúžený triumf nedosiahli

Ostrieľaný Karel Sedláček a len 20-ročný Adam Gawlas sa už tretíkrát spoločne predstavili na World Cup of Darts, čo je v šípkarskom kalendári jediné podujatie reprezentačných tímov.

S Angličanmi hrali už v roku 2018, o rok predtým čelili holandskej dvojici Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld a napríklad v roku 2020 po dramatickom súboji podľahli 4:5 nasadeným Belgičanom.

Aby toho nebolo málo, vlani nestačili na Poliakov (2:5), hoci mali priemer 103,47 bodu. Žiaden z ostatných pätnástich duelov úvodného kola nebol taký kvalitný.

V úvode mali šance, ďalšie už nedostali

Tentokrát to spomenutá dvojica brala s humorom. "To je celkom v pohode žreb," povedal Gawlas. "Ja si myslím, že áno," doplnil Sedláček v televíznej upútavke.

V rozhovore pre televíziu Nova to už brali vážnejšie. "Ťažší žreb už asi nemôže byť. Kamaráti sa na tom zabávajú, vraj si stavia na súpera. Vraj je to tutovka. My však vieme prekvapiť," uviedol Gawlas.

Svojich krajanov pred zápasom povzbudila aj hviezda NHL David Pastrňák. "Kájo a Adam, zdravím vás. Chcem vám popriať veľa šťastia a nech tých Britov zavriete na deväť šípok," povedal vo videu hráč Bostonu Bruins.