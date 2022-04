Tréner Serede si pripísal nepríjemné prvenstvo. V súboji s DAC nepadol ani gól

Fortuna liga - 8. kolo o titul

O minútu neskôr si s Chudým neporadil zblízka neporadil ani Verlinden, mieril iba do rukavíc. Verlinden sa do zakončenia dostal aj krátko po polhodine hry, jeho strelu z vnútra šestnástky výborne chytil Chudý.

II. polčas:

Druhý polčas otvorila propagačná strela striedajúceho Košťála, s jeho pokusom brankár DAC veľa práce nemal. Nezáživný polčas oživil až striedajúci Zuberu. Mohol poslať svoj tím do vedenia, ale po hodine hry v šestnástke mieril namiesto do bránky iba do posledného obrancu.

V 75. minúte sa do zakončenia dostal Košťál, jeho strela z vnútra pokutového územia mierila nad bránku hostí. Košťál mohol zápas rozhodnúť v 86. minúte, ale nepremenil šancu pred bránkou hostí a mieril iba do Veszelinova.

Podpriemerný zápas sa napokon aj skončil bezgólovou remízou, domáci za ňu môžu ďakovať najmä brankárovi Chudému, ktorý "chytil" dva isté góly.