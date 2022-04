Spartak deklasoval Senicu aj v odvete, finále pohára prinesie veľký súboj

/zdroj: JOJ Šport/

Jiří Pecha, tréner FK Senica: "V prvom rade blahoželáme súperovi k postupu do finále, predviedol veľmi dobrý výkon. My sme si niečo v šatni povedali a som spokojný s tým, ako sme zápas odohrali. Vieme, aká kvalita stála proti nám. Pre mladých hráčov to bola veľká skúsenosť, vekom sú to dorastenci a každý takýto zápas ich posunie ďalej. Musíme stáť nohami na zemi. Chceli sme to dnes dohrať so cťou a myslím si, že sa nám to podarilo."

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Senica má svoje problémy, mali sme to uľahčené. Celkový rezultát hovorí sám za seba. Tešíme sa, že sme sa dostali do vytúženého finále. Spravíme všetko pre to, aby sme v ňom porazili Slovan. Otázne však je, kde sa bude hrať, hoci sme už pred niekoľkými mesiacmi ako jediní požiadali, aby sa hralo u nás. Finále je už za dva týždne a my nevieme kde. Vlani bolo na Slovane a ja som zvedavý, kde bude tento rok..."