Na olympiádu sa nedostal. Buček bol cez víkend hviezdou extraligy

„V Banskej Bystrici sa nehrá ľahko. Je to tu špecifické v tom, že domáci majú malé ihrisko a vedia na ňom výborne hrať,“ poznamenal hrdina po zápase.

„Celý čas to bol vyrovnaný zápas, rozhodovali maličkosti. V tretej tretine to bolo hore-dole. Veľmi sme spokojní, že berieme tri body a natiahli sme tak víťaznú sériu,“ povedal Buček, ktorý vyzdvihol aj presilovky.

„Trénujeme to poctivo, máme tam zohraté signály. Chýba nám do presilovky Šimon Nemec a Aďo Holešinský, ktorí boli na olympiáde. Touto cestou by som im chcel pogratulovať k bronzu, pretože si ho zaslúžili. V tejto sezóne podávali veľmi dobré výkony, preto sa na olympijské hry dostali.

My sa tešíme, že sme to aj bez nich v Banskej Bystrici zvládli. Oboch zaskočili druhí chlapci. Už sa tešíme, kedy prídu a budeme v plnej sile a pôjdeme do tých najdôležitejších zápasov,“ podotkol taktiež slovenský reprezentant v drese Nitry.