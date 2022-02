Odborník vychvaľuje Nemca do nebies. Môže byť najlepší od Cháru, tvrdí

BRATISLAVA. Šimon Nemec, Juraj Slafkovský aj Filip Mešár majú výbornú šancu dostať sa do prvého kola draftu. Kvalitatívne na to podľa Scotta Wheelera, experta na mladých hráčov z webu The Athletic, majú.

Wheeler ich takto ohodnotil vo svojom februárovom rankingu 64 najlepších hráčov pre draft 2022.

Najvyššie zaradil Šimona Nemca - na tretie miesto. Rodák z Liptovského Mikuláša je preňho jasnou jednotkou medzi obrancami. Pri jeho mene dokonca skritizoval skautov z NHL Central Scouting, ktorí ho zaradili až na šiestu priečku medzi Európanmi.