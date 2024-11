Unikátna záležitosť zaujala aj Slovensko. Väzni sa môžu dostať na majstrovstvá sveta

BRATISLAVA. Máloktorý šport umožňuje v špecifickom prostredí nápravno-výchovných zariadení organizovať akékoľvek majstrovstvá nad rámec jedného ústavu.

Výnimku predstavuje šach, ktorý má dokonca svetový šampionát väzňov. Vďaka aktivite Slovenského šachového zväzu (SŠZ) sa najnovšie črtá aj účasť Slovenska na tomto vrcholnom fóre.

Štatistika z Brazílie hovorí, že opakovanie nepodmienečného trestu sa týka až 72 % odsúdených.

Štúdia pritom ukázala, že pri zapojení do šachových programov vo väzniciach už v trvaní do jedného roka klesá podiel recidív na 47 %, od jedného do dvoch rokov na 22 % a nad dva roky na 17 %.