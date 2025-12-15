Rusi a Bielorusi budú môcť súťažiť v ďalšom športe. Mládežníci dokonca aj s hymnou či vlajkou

Medzinárodná šachová federácia (FIDE) na nedeľňajšom online zasadnutí odhlasovala návrat ruských a bieloruských tímov do súťaží, zatiaľ ale odložila konečné rozhodnutie o možnosti štartu seniorských družstiev s národnými symbolmi a hymnou. V mládežníckych kategóriách budú môcť športovci oboch krajín štartovať bez obmedzení.
Medzinárodná federácia odhlasovala dva rôzne návrhy, jeden podaný ruskou šachovou federáciou a druhý radou FIDE. Obidva mali nadväznosť na nedávne odporúčanie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) týkajúce sa práva na prístup k športu a politickej neutrality.
Ruské a bieloruské tímy sa tak teraz budú môcť zúčastniť oficiálnych turnajov FIDE a bol tiež zrušený zákaz organizovania podujatí v Bielorusku.
V mládežníckych a juniorských kategóriách teraz budú môcť tímy z oboch krajín štartovať so svojimi národnými symbolmi, v seniorských kategóriách zatiaľ len ako neutrálne. O národných symboloch a hymnách medzi seniormi FIDE definitívne rozhodne až po konzultácii s MOV.
Ruskí a bieloruskí športovci mali zakázaný či obmedzený štart vo väčšine medzinárodných súťaží od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Minulý mesiac judo ako prvé odvetvie umožnilo ruským športovcom štartovať v národných farbách, pod svojou vlajkou a s národnou hymnou na podujatiach organizovaných medzinárodnou federáciou IJF.
Arbitrážny súd CAS tiež nedávno rozhodol, že športovci z týchto krajín sa môžu ako neutrálni zapojiť do lyžiarskych a snowboardových kvalifikácií, ak splnia požiadavky MOV. Na arbitráž sa potom odvolali tiež biatlonisti.