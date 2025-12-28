VIDEO: Ďalší skrat šachového šampióna. Carlsen nezvládol prehru, odniesla si to kamera

Magnus Carlsen po prehre s Vladislavom Artemievom na Majstrovstvách sveta FIDE v bleskovom šachu, ktoré sa konajú v Katare, odstrčil kameru, čo je ďalší príklad toho, ako si bývalý majster sveta nedokáže niekedy udržať nervy na uzde.
Carlsen, ktorý bol majstrom sveta v rokoch 2013 až 2023, mal v sobotu v Dohe frustrujúci druhý deň šampionátu. Najprv si rozdelil bod s Maximom Vachierom-Lagravom, následne však prehral s Artemievom.
Keď fotograf nasledoval Carlsena, ktorý nahnevane opúšťal hraciu sálu, nórsky šachista odstrčil jeho kameru.
VIDEO: Magnus Carlsen odstrčil kameru
Carlsen na seba nedávno upozornil aj tým, že udrel päsťou do stola po prehre s úradujúcim majstrom sveta Gukeshom Dommarajuom na turnaji Norway Chess 2025.
Minulý rok zase nakrátko odstúpil z Majstrovstiev sveta v bleskovom šachu v New Yorku po tom, čo mu riadiaci orgán FIDE zakázal nastúpiť do jedného kola za to, pretože mal oblečené džínsy.
FIDE neplánuje voči Carlsenovi podniknúť žiadne kroky za sobotný výbuch emócií, no incident prehodnotí, ak bude podaná oficiálna sťažnosť, uviedol pre agentúru Reuters generálny riaditeľ Emil Sutovsky.
Napriek prehre je Carlsen stále v hre o titul a so siedmimi bodmi je na delenom druhom mieste spolu s Alexejom Saranom, Yagizom Kaanom Erdogmusom a Nodirbekom Abdusattorovom.
V otvorenej kategórii sa o vedenie delia Artemiev a Hans Niemann so 7,5 bodu.