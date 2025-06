VIDEO: Šachový veľmajster Carlsen neuniesol prehru. Stratil nervy a silno udrel do stola

V nedeľu mal Carlsen svojho súpera v zápase na turnaji Norway Chess 2025 väčšinu času pod tlakom, no v závere pod náporom tikajúcich hodín stratil pokoj a spravil hrubú chybu, ktorá Indovi Gukešovi zabezpečila rozhodujúcu výhodu.

BRATISLAVA. Rozzúrený Magnus Carlsen udrel päsťou do stola po tom, čo prvýkrát v klasickej partii prehral s majstrom sveta Dommarajom Gukešom v Stavangeri, a následne sa zamyslel nad tým, prečo ešte stále hrá štandardný šach.

Po prehre Carlsen udrel päsťou do stola, podal Gukešovi rýchlo ruku, ospravedlnil sa za svoj výbuch a rozčúlene odišiel.

VIDEO: Záver zápasu a udretie Carlsona do stolu

„Prehry vždy bolia, ale aspoň ak prehráte pri niečom, čo vás naozaj baví, znášate to ľahšie,“ povedal Carlsen v pondelok po remíze s dvojkou svetového rebríčka Hikaruom Nakamuruom.

„(Vo Freestyle šachu) nemám situácie ako včera, keď sa sám seba pýtam, prečo to vlastne robím, aký to má zmysel?

Urobím, čo sa dá v posledných troch partiách (tu v Stavangeri) a potom uvidíme.“

Carlsenov výbuch zanechal Gukeša v nedeľu v šoku, aj keď majster sveta priznal, že aj on sám občas pri partii stratí nervy.

„Nebola to výhra, akú by som si predstavoval, ale beriem ju,“ povedal Gukeš pre Chess.com. „... aj ja som už počas kariéry párkrát tresol do stola.“