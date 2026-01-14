Sidová túži po prvej seniorskej medaile. Myslieť už bude aj na olympijské hry

Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová chce v novej sezóne nadviazať na úspešný rok 2025 a získať svoju prvú seniorskú medailu.
Začiatkom februára absolvuje spoločne so svojimi „parťáčkami" zo štvorkajaka Rékou Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovou sústredenie v Juhoafrickej republike.
„Do Afriky idem prvýkrát, ale počula som, že sú tam veľmi dobré podmienky na prípravu. Mali by tam byť v čase nášho sústredenia aj Maďari, takže to bude príležitosť na sparing. Veľmi sa teším, že pôjdem konečne do tepla," uviedla pre TASR Sidová, ktorá vlani na MSJ a do 23 rokov v portugalskom Montemore-o-Velho získala zlato v K4 i v K2 spolu s Bugárovou a striebro v K1 na 500 m.
Tri medaily vybojovala aj na európskom šampionáte do 23 rokov v rumunskom Pitešti, pričom v K4 opäť vystúpila na najvyšší stupienok.
„Bola to doposiaľ najúspešnejšia sezóna v kariére, absolvovali sme veľmi veľa pretekov. Bolo to veľmi rôznorodé, keďže som jazdila singla, deblovky aj káštvorku. Niekedy som v priebehu dňa išla tri rôzne disciplíny. Najlepšie mi vyšiel svetový šampionát do 23 rokov v Montemore."
V novej sezóne sa chce sústrediť výlučne na seniorské podujatia.
„Chceme začať zbierať body na OH 2028 v Los Angeles, aby sme si vyjazdili olympiádu a podali tam čo najlepší výkon. Teraz sa zameriavame najmä na rozvíjanie sily a kondície, využívame pádlovací bazén v Šamoríne. Po návrate z Afriky už pôjdeme na vodu, čaká nás potom ešte sústredenie v Taliansku."
Rok 2026 bude pre rýchlostnú kanoistiku pestrý a nabitý významnými medzinárodnými podujatiami. V máji sú na programe úvodné dve kolá Svetového pohára v Szegede a Brandenburgu.
Od 10. do 14. júna čakajú slovenských reprezentantov ME v Montemore. V júli sa uskutoční 3. kolo SP v Montreale a vrcholom sezóny budú koncom. augusta MS v poľskej Poznani.
Sidová zatiaľ presne nevie, ako skombinuje svoje disciplíny.
„Všetko sa bude odrážať od domácich kvalifikačných pretekov na bratislavskom Zemníku. Uvidíme, čo si na nich vyjazdím a na čo budem mať nárok. Určite by som chcela začať K1, K2 i K4 a potom časom uvidíme, ako to pôjde ďalej. Veľmi by ma potešilo, keby sa mi podarilo získať svoju prvú seniorskú medailu."