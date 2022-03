Taktický boj sa skončil bez gólov. Trnava zostala v tabuľke pred Ružomberkom

/zdroj: TV Dajto/

Peter Struhár, tréner Ružomberka: "Chceli sme dnes vyhrať, ale bolo to bojovné stretnutie s veľkým nasadením a nebolo v ňom veľa šancí. Možno sme si za aktivitu zaslúžili aj viac. Ale Trnava k nám prišla po remízu a asi sa jej zaslúžene podarilo bodovať. Zápasov je však ešte veľa, my budeme Trnave šliapať na päty až do konca súťaže."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Chceli sme dnes vyhrať, hlavne v druhom polčase to bolo cítiť. Bolo to však vyrovnané, o prvom góle. Postrážili sme si veci, v ktorých je Ružomberok silný a nepustili ich asi ani k jednej strele na bránu. Mali sme jeden veľmi dobrý úsek, ale vyložené šance v zápase neboli, takže sa spravodlivo skončil 0:0. Máme dva týždne, aby sme sa pripravili na tradičné derby so Slovanom a dúfam, že sa nejakí hráči doliečia, vrátane Škrtela."