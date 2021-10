Ružomberok zvládol zápas proti Seredi. Dvoma gólmi rozhodol Boďa

Peter Struhár, tréner Ružomberka: "Videli sme zaujímavý zápas, o čo sa pričinili obe mužstvá. Bolo to dosť vyrovnané. Musím pochváliť mojich chlapcov za vstupy do oboch polčasov, keď sme boli lepším mužstvom, z čoho pramenili aj tri naše góly.

Pred stretnutím sme mali problémy so zostavou a som rád, že Maťo Boďa sa za dôveru odvďačil a strelil dva góly. Čo sa týka priebehu druhého polčasu, súper bol stále nebezpečný. Mali veľmi dobré prechody a hĺbkovou prihrávkou si dokázali nájsť priestor a stále hrozili. Dnes sme boli efektívni, z čoho mám len radosť."

Juraj Jarábek, tréner Serede: "Situácia nám velila bodovať, no vedeli sme, že Ružomberok nie je náhodou tretí v tabuľke. Po úvode sezóny sa chlapci stabilizovali. Ako jeden z mála našich klubov hrá so slovenskými hráčmi, čo je obrovská výhoda. My naopak máme kozmopolitné mužstvo, no neboli sme slabším tímom. Ružomberok bol efektívnejší.

Začiatok sme si predstavovali inak, ale faul, štandardka a skvelá strela. Potom sme boli lepším tímom a zaslúžene sme vyrovnali. Urobili sme jedno striedanie s Yannym Yaohom a bohužiaľ bol pri druhom inkasovanom góle. O pár minút sme inkasovali po tretí raz. Prišli aj naše šance, no domáci brankár mužstvo podržal."