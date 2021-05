Budú Slováci potrebovať posledný bod? Rozhodnú o tom ich súperi

Hoci všetky tieto tri krajiny sú veľmi blízko k tomu, aby sa dostali do play off, stále sa môže stať, že pri zhode okolností ich môžu iné tímy vytlačiť z postupových pozícií.

Hoci sú na programe posledné dva dni základnej časti majstrovstiev sveta a odohrať treba už len záverečných päť zápasov v skupine, zatiaľ ešte ani jeden tím nemá istotu postupu do štvrťfinále.

V základnej skupine odohrajú už iba posledný zápas – v utorok proti Česku. Ak v ňom potrebný bod získajú, postúpia do play off bez ohľadu na iné výsledky.

Aká je situácia slovenských hokejistov? K potvrdeniu postupu do štvrťfinále potrebujú stále iba jeden bod.

Môže sa však stať, že v čase utorkového zápasu už budú mať Slováci istotu postupu do play off vo vrecku.

Pomôcť môžu aj Rusi

Druhou nádejou pre slovenský tím bude večerný pondelkový súboj medzi Ruskom a Švédskom. Ak v ňom Rusi získajú aspoň jeden bod, rovnako to bude znamenať postup Slovenska do štvrťfinále.

Švédi totiž za žiadnych okolností už tím trénera Craiga Ramsayho nebudú môcť predstihnúť.

Ak by aj Slováci za týchto okolností prehrali svoj posledný zápas v skupine s Českom, klesli by prinajhoršom na štvrtú priečku. Ale o štvrťfinále by už neprišli.

Výhodou Slovákov bude, že v čase zápasu proti Česku budú vedieť, aký výsledok budú na postup do štvrťfinále potrebovať.