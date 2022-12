Návrat Rusov a Bielorusov? Mohli by súťažiť v Ázii. Prezident MOV to víta

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach privítal piatkový „kreatívny“ plán, ktorý umožní športovcom z Ruska a jeho spojenca Bieloruska zapojiť sa do súťaží v Ázii.

LAUSANNE. Rusko by sa mohlo vrátiť na niektoré medzinárodné športové podujatia a olympijské kvalifikácie tým, že bude súťažiť v rámci Ázie a nie Európy.

„Niečo, v čo ešte nedávno len málokto veril, sa môže čoskoro stať realitou,“ napísal na Telegrame prezident Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov. Predpovedá, že ruskí športovci by sa „v blízkej budúcnosti“ mohli vrátiť do olympijskej kvalifikácie.

MOV nešpecifikoval, či Rusko a Bielorusko môžu vyslať svoje tímy na olympijské hry v Paríži v roku 2024. Presun z Európy do Ázie však ponúka ruským športovcom potenciálny spôsob, ako súťažiť na kontinentálnych podujatiach, ktoré slúžia ako kvalifikácia na OH.





Športové federácie však nie sú povinné dodržiavať odporúčania MOV a niektoré môžu ponechať v platnosti obmedzenia pre Rusko a Bielorusko.

Napríklad prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe minulý týždeň povedal, že Rusko musí „vypadnúť z Ukrajiny“, ak chce zrušenie zákazu medzinárodných štartov pre ruských atlétov.



Ak by sa ruskí športovci vrátili do globálnych súťaží, na rozdiel od kontinentálnych súťaží, ukrajinskí športovci by mohli na protest bojkotovať podujatia.

Keď Medzinárodná džudistická federácia povolila Rusom a Bielorusom súťaženie pod neutrálnou vlajkou, Ukrajina sa na týchto podujatiach odmietla zúčastniť, keďže mnohí džudisti v ruskom tíme údajne slúžili v ruskej armáde.