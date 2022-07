Najlepšia ruská tenistka hovorí o homosexualite. Má strach z návratu do krajiny

BRATISLAVA. Najvyššie postavená ruská tenistka v rebríčku WTA Daria Kasatkinová priznala, že chodí so ženou. Uviedla to v rozhovore zverejnenom v pondelok na YouTube.

Keď sa ruská bloggerka Viťa Kravčenková opýtala Kasatkinovej, či má priateľku, odvetila:

„Áno“. Dvadsaťpäťročná Kasatkinová dodala, že je presvedčená, že „život v skrini“ by nebol dlhodobo udržateľný.

„Nemá to zmysel, stále by sa ti to točilo v hlave, kým by si niečo nepovedala. Samozrejme, každý sa rozhodne, ako sa otvorí a ako veľmi,“ doplnila Kasatkinová.



Krátko po zverejnení rozhovoru Kasatkinová publikovala na Instagrame fotografiu, na ktorej sa objíma s krasokorčuliarkou Nataliou Zabijakovou, ktorá na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu získala striebro v tímovej súťaži.