Nový Zéland zmenil semifinále na exhibíciu, na dosah má štvrtý titul

Naopak, sami skórovali tzv. päťku až sedemkrát, pričom hetrikom sa blysol jeden z lídrov mužstva s prezývkou "All Blacks" Will Jordan.

Nový Zéland vyhral premiérovú edíciu MS v roku 1987, následne uspel v roku 2011, pričom toto víťazstvo dokázal o štyri roky neskôr obhájiť.

Pokiaľ by sa vo finále, ktoré je na programe 28. októbra na Stade de France, stretol s Juhoafrickou republikou, bol by to priamy súboj najúspešnejších krajín v histórii MS v ragby, keďže obe majú na konte tri tituly.