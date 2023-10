Mlynár sa postaví medzi piliere, nastúpia antilopy i pumy. Sviatok ragby vrcholí

Haku, predzápasový rituál novozélandských ragbistov, poznajú aj ľudia, ktorí tento šport nesledujú. Pre 80-tisíc ľudí na štadióne a milióny pri televíznych obrazovkách to však znamená jedno – začína sa prvé semifinále majstrovstiev sveta v ragby medzi Novým Zélandom a Argentínou.

Strašidelné grimasy. Údery do stehien. Dupot. Zamračené pohľady a intenzita, pri ktorej po chrbte behajú zimomriavky. Teraz nastal ich čas, kričia. Kapa o pango! All Blacks!

Počas skupinovej fázy si ich na deväť francúzskych štadiónov našlo cestu v priemere 45-tisíc na zápas; play-off je vypredané. Predchádzajúci šampionát si v televízii pozrela takmer miliarda divákov a vo Francúzsku to číslo zrejme nebude nižšie.

Ragby je na Novom Zélande národný šport. Reprezentačný tím s prezývkou All Blacks si však našiel fanúšikov na celom svete. Nepochybne za to môže aj haka, dychberúce divadlo, ktorým hráči v čiernych dresoch začínajú svoje zápasy už od konca devätnásteho storočia.

Zápasy medzi Novým Zélandom a Írskom či Francúzskom a Južnou Afrikou boli napínavé do poslednej sekundy – ragby sa hrá na dvakrát štyridsať minút, no po uplynutí času útočiaci tím môže dohrať svoju akciu; v oboch týchto predčasných finále visel počas nej obrat na vlásku. Semifinálové zápasy tak majú pomerne jasných favoritov.

Slávnostný tanec domorodých Maoriov sprevádzajú hrozivé gestá; text najznámejšej verzie vzýva odvahu, smrť i život. Pred niekoľkými rokmi vznikla aj modernejšia verzia, šitá na mieru ragbyovému tímu – to však neznamená, že by All Blacks súperom naháňali menej strachu.