Urobíme maximum, aby sme sa dostali do Ligy majstrov, tvrdí tréner Levíc

"Tieto emócie a pocity sú to, prečo sme tu po celú sezónu makali. Boli sme ale dvaja – ja a Ladislav Lutovský," zhodnotil Madzin, ktorý pripisuje úspechy tímovej spolupráci.

V slovenskej najvyššej súťaži sa čakalo 13 rokov na slovenského trénera, ktorý by svoje družstvo doviedol k majstrovskému titulu. V predošlej sezóne doviedol Patriotov Levice k najcennejšiemu kovu v najvyššej slovenskej basketbalovej súťaži.

Bližšie budeme vedieť povedať až po určitom čase. Vybrali sme si ich, lebo veríme, že nám pomôžu a zapadnú do tímu.

Do tímu zatiaľ prišli dve zaujímavé posily Kneževič a Kovac. Čo na ne hovoríte?

Talentovaný a zároveň skúsený Samuel Volárik odišiel do Komárna, kde s basketbalom začínal. V minulej sezóne ukázal záblesky dobrých výkonov, ak by zostal, dali by ste mu väčšiu minutáž?

Nikdy nesľubujem hráčom pred sezónou minúty, všetko si hráči musia vybojovať sami. Myslím si, že Samo prirodzene bude na palubovke tráviť v každej sezóne viac a viac minút.

Postup do Ligy majstrov by bola veľká vec. Aké šance si dávate proti súperovi vo štvrťfinále kvalifikácie, kde si zmeriate sily s Egisom Körmend?

Áno, bola by to veľká vec. Postup však zaručujú až 3 víťazstvá proti kvalitatívne výborným súperom. Urobíme maximum, aby sme sa do Ligy majstrov dostali.