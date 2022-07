Báť sa nás nebudú, ale nechceme byť fackovací panák, tvrdí tréner Čajok

Basketbalový tréner PETER JANKOVIČ priviedol ženský extraligový klub Piešťanské Čajky k zisku premiérového titulu v Niké Extralige Žien. Podarilo sa mu to hneď v prvej sezóne na lavičke tímu z kúpeľného mesta. Zároveň sa s klubom dohodol na ďalšom pokračovaní a podpisom novej zmluvy pre ďalšiu sezónu. "Teší ma, že som od klubu dostal dôveru na ďalšie pokračovanie a pevne verím, že s úspechom, ktorý sme dokázali, sa to nekončí a máme sa kde posúvať," uviedol Peter Jankovič pre oficiálny web klubu.

Generálna manažérka Piešťanských Čajok Bronislava Borovičková načrtla, že predĺženie zmluvy bolo formalitou. Bolo by to tak aj bez majstrovskej bodky? Myslím si, že by sme sa dohodli aj bez zisku slovenského titulu. Spolupráca je z oboch strán dobrá a našli sme spoločnú cestu, ktorou by sme sa chceli vydať ďalej. Za titul som rád a iba sa potvrdilo, prečo som chcel ísť do Piešťan a hlavne som veril, že s Čajkami dokážeme titul získať.

Nedostali ste iné ponuky? Nenad Miloševič (v minulej sezóne tréner ženského tímu BK Slovan Bratislava) povedie od novej sezóny mužov Handlovej. Iné ponuky som nedostal, ale ani som ich nehľadal, keďže som v Piešťanoch spokojný. Navyše, situácia v Európe je náročná, keďže ruské a bieloruské tímy sú vyradené z FIBA (Medzinárodná basketbalová federácia).

To znamená, že tí lepší tréneri majú v ostatných tímoch prednosť. Ale, ako vravím, aj s rodinou sme tu spokojní, takže sme s agentom nič nové nevyhľadávali. Ako vyzerá príprava Piešťanských Čajok na blížiacu sa sezónu? Momentálne sme ešte stále v dovolenkovom móde. Naša oficiálna príprava sa začne 10. augusta, s tým, že dievčatá, ktoré už sú pod zmluvou, dostali tri týždne pred začiatkom prípravy tréningový plán. Máme ešte dosť času, keďže liga sa začína až 1. októbra a Eurocup až na jeho konci.

Tréner Peter Jankovič sa raduje zo zisku titulu s tímom Piešťanské Čajky. (Autor: TASR)

Vrátim sa ešte krátko k finálovej sérii s Ružomberkom. Myslíte na ňu často? Čo by sa dalo možno spraviť lepšie, vzhľadom na fakt, že prvé tri zápasy série boli veľmi vyrovnané a rozhodnúť mohla čo i len jedna strata navyše? Samozrejme, že nad tým rozmýšľam, ale ťažko povedať, čo by sme mohli spraviť lepšie. Vyhrali sme predsa len titul. Stáli proti sebe dva vyrovnané tímy, jedine v prvom zápase sme mali strelu na víťazstvo, ale nedali sme ju. V treťom zápase sme mali počas celého zápasu nad súperom navrch. Na konci sa tentokrát šťastena otočila v náš prospech. A v domácich zápasoch sme boli lepší, nevravím, že oveľa, ale boli. To je ale každý tím na domácej pôde. Celkovo by som preto asi nič nemenil.

Zmluvu na ďalšiu sezónu nedávno podpísali kľúčové hráčky finálovej série Ke'Shunan Jamesová a Gabriela Andělová. Mali na výber aj z iných ponúk? Či mali dievčatá iné ponuky, to už ja neviem. My sme spravili všetko preto, aby zostali, súhlasili s našimi podmienkami. Svoje zohralo aj to, ako sme sa o obe postarali počas ich vážnych zranení a takou ľudskosťou sa nám to snažili vrátiť. Dohodli sme sa na pokračovaní spolupráce a ja som za to nesmierne rád.

Ke'Shunan Jamesová (vľavo) zohrala kľúčovú rolu vo finálovej sérii. V štyroch zápasoch proti Ružomberku nastrieľala až 70 bodov. (Autor: TASR)

Ako je to s kapitánkou Mateou Tadičovou a jej budúcnosťou? Matea odchádza do Belgicka do tímu Castors Braine. Tento krok je veľmi správny, keďže po troch rokoch v slovenskej lige vyzrela. Urobila to, čo mala, doviedla svoj tím ako kapitánka k titulu a v Piešťanoch bude mať vždy dvere otvorené, my jej držíme všetci palce.

Matea Tadičová (vpravo) zaznamenávala počas sezóny 6,3 asistencie na zápas. Druhú sezónu za sebou najviac v lige. (Autor: TASR)

V minulej sezóne sa zranila hráčka základnej päťky Dominika Rusiňáková. Ako to s ňou vyzerá? Predsa len, vie hrať na pozíciách 3 a 4. Dokázala by sa v najbližšej sezóne pri konkurencii Jamesovej či Andělovej uchádzať o štarty od začiatku zápasov? Dominika je už v poriadku, trénuje a pripravuje sa na novú sezónu. Je to hráčka, ktorá je určite schopná pobiť sa o miesto v základnej päťke aj pri skvelých výkonoch Jamesovej a Andělovej. S Ke’shunan hrajú na rovnakej pozícii, ale nie je problém ich použiť obidve naraz. Naopak, som rád, že mám konkurencieschopné hráčky na tréningoch a dievčatá sa musia pobiť o svoje minúty, aby nemali pocit, že to majú zadarmo. V skupine Eurocupu narazíte na Galatasaray či Gorzów. Budete v nej ale jediný majster domácej ligy z predošlej sezóny. Tipujete, že tým vzbudíte u súperov aspoň menší rešpekt? Nemyslím si, že tím ako Galatasaray sa bude báť víťaza slovenskej ligy. Stačí, keď si porovnáme kvalitu oboch líg. Budú určite favoritmi našej skupiny. Či už u niekoho vzbudíme rešpekt, nás nezaujíma. Máme svoje ciele a pokúsime sa ich naplniť.

Štvoricu v skupine doplní víťaz kvalifikačného zápasu Slávia Banská Bystrica/Eleftheria Moschato. Koho by ste si priali viac? Určite by som to doprial Banskej Bystrici. Minimálne tým, že by sme ukázali klubový basketbal na Slovensku a odreprezentovali ho na európskej scéne. Ťažko povedať, kto z nich bude úspešnejší, ešte nepoznám presnejšie informácie a súpisky oboch tímov, ale platí, že by som to prial pumám. Keď už sme pri Banskej Bystrici, tá sa rozhodla pre “staronový” názov Slávia Banská Bystrica. V minulej sezóne zaznamenali viditeľný pokrok, zároveň do tímu v zime priviedli dve Američanky, čo celkom prekvapilo. Očakávate, že budú v nasledujúcej sezóne ešte viac konkurencieschopným tímom? Samozrejme, už len tým, že pod novým názvom Slávia Banská Bystrica prišiel aj silný sponzor pán Koval, ktorý robil dva roky hokej v Banskej Bystrici. Zmenili sa podmienky a navýšili sa aj rozpočty, čo znamená, že aj ich kvalita pôjde hore. Musíme si počkať koho privedú do tímu, ale ja som len rád, že sa tým zvýši úroveň a kvalita ligy.

Tréner Peter Jankovič a hráčky tímu Piešťanské čajky počas 4. zápasu play off Niké extraligy žien. (Autor: TASR)