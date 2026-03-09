Medaily sú výsledky driny. Straková a Sklenárik majú motiváciu sa naďalej zlepšovať

Na Slovensko dorazili úspešní zlatí medailisti z nedávne skončených mládežníckych majstrovstiev sveta v biatlone v Arberi.
Michaela Straková v nemeckom stredisku triumfovala vo vytrvalostných a rýchlostných pretekoch medzi kadetkami a až dvakrát stála na najvyššom stupienku.
Pridal sa k nej medzi kadetmi i Markus Sklenárik so ziskom zlata v šprinte. Obaja potvrdili, že v biatlonovom zväze sa začalo dobre pracovať s mládežou.
„Priala by som každému, aby mohol stáť na tom najvyššom stupienku a cítiť to chvenie v tele a ani sami neviete, čo to je. Je to úžasné. Som veľmi rada, že som to dokázala, keďže sa už kadetské majstrovstvá sveta rušia,“ neskrývala emócie dvojnásobná dorastenecká majsterka sveta Michaela Straková.
VIDEO: Markus Sklenárik počas tlačovej konferencie
S odstupom času hodnotila na pondelkovej tlačovej konferencii v sídle Slovenského zväzu biatlonu v Banskej Bystrici svoje výsledky pragmatickejšie: „Snažila som sa upriamiť na svoj výkon a nie na výsledok. Robiť to, čo sme trénovali a to čo viem. A vyšlo to. Ťažila som aj so svojich čisto bežeckých skúseností, keďže beh na lyžiach je tiež podstatný.
Videli sme to aj u iných pretekárok, ktoré majú bezchybnú streľbu, ale bez toho behu sa to nedá, hoci ani bez tej streľby to nejde. Treba vedieť oboje čo najlepšie a potom môže byť z toho pekný výsledok.“
Straková bude mať v auguste 19 rokov a už sa pripravuje na juniorskú kariéru, ku ktorej poznamenala: „Každým pribúdajúcim rokom a vekom sa tréningový objem navyšuje, rovnako aj intenzita.
Myslím si, že som na to pripravená, nie sú to až také obrovské skoky. Ide to každou sezónou o niečo viac nahor tak, aby to telo zvládalo. Z juniorskej kategórie síce odchádzajú nejaké favoritky, ale veľa ich tam ešte zostane a pribudnú aj nové, ja sa na to teším.“
VIDEO: Peter Vozár počas tlačovej konferencie
Pozitívne emócie neskrýval ani zlatý dorastenecký majster sveta v šprinte Markus Sklenárik: „Je to výsledok driny, ktorú som za celý rok absolvoval. Nebolo to najľahšie prejsť si celú cestu, aby som dosiahol takýto úspech. Som vďačný, že mi pritom pomohol tréner.
Mal som štartové číslo 5, takže prišiel som do cieľa ako úplne prvý a celé preteky som čakal ako to dopadne. Keď sa hlavní favoriti odstrelili na strelnici, tušili sme, že by to mohlo vyjsť a vyšlo. Bola to super emócia, veľmi som bol šťastný. Nedá sa to ani opísať. Chcel by som to zažívať častejšie.“
Sklenárik oslávil pred týždňom svoje 19. narodeniny a aj on sa už presúva do juniorskej kategórie. „Posunul som sa vo všetkých smeroch, či už v mentálnej príprave, takisto bežeckej i streleckej. Oproti minulému roku som išiel o dosť hore a ukázalo sa to,“ podotkol.
Slovenský zväz biatlonu pod vedením prezidenta Petra Vozára začal napĺňať prvými mládežníckymi výsledkami projekt Vízia 2030, ktorý ma za cieľ postaviť na ZOH v roku 2030 silnú mužskú a ženskú štafetu.
„Keď sme prijali túto Víziu 2030, tak neviem, či až takto geniálne sme si to z hľadiska výsledkov už v roku 2026 predstavovali, pretože vízia je veľmi komplexná, cielená, dlhodobá. Čakajú nás ešte ďalšie štyri roky tvrdej práce, aby sme dosiahli základný cieľ.
Získať tri zlaté medaily na dorasteneckých majstrovstvách sveta je jasný signál, že sme najúspešnejší zimný šport na Slovensku a dovolím si tvrdiť, že patríme aj medzi najlepšie fungujúce športy na Slovensku,“ hodnotil aktuálne úspechy Peter Vozár.
Medzinárodná biatlonová únia (IBU) zrušila kadetské majstrovstvá sveta a nahradila ich iba európskymi, pričom najviac bude citeľné zrušenie juniorských majstrovstiev Európy ako i MS v letnom biatlone.
Mladí pretekári sa tak musia skôr adaptovať na seniorské prostredie.
„Prechod do Svetového pohára a seniorského biatlonu je nesmierne náročný, nesmierne krutý pre mladých reprezentantov. Prvé dva až štyri roky je veľmi ťažké presadiť sa v rebríčku SP.
Práve na tú sú teraz tie štyri roky, aby v roku 2030 už vedeli naši dorastenci minimálne bodovať vo Svetovom pohári. Musíme vytvoriť silný rozpočet a perfektné podmienky pre väčší počet športovcov, takisto silné trénerské zabezpečenie, silný servisný tím, tiež tím masérov a fyzioterapeutov. Vybudovať veľký silný tím v biatlone,“ prízvukoval šéf slovenského biatlonu.