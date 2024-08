Tomáš Tatar: Ideme bojovať. Naša úloha je spojiť Slovensko

TOMÁŠ TATAR bude patriť k najskúsenejším reprezentantom v kvalifikácii na ZOH 2026. Na posledných majstrovstvách sveta bol kapitánom. Spolu s tímom ho čaká náročná úloha, na ktorej sa chce podieľať ako líder. Po prvé sa potrebujú skoncentrovať a zvládnuť rolu favorita na ľade. Po druhé svojimi výkonmi spojiť rozdelené Slovensko. Olympijská kvalifikácia sa koná v netradičný hokejový mesiac, v auguste. Ako ste na ňu pripravený? Pripravovali sme sa hlavne na svoje sezóny a toto nám vošlo do programu. Nebude to jednoduché, keďže nám bude chýbať zápasová prax, najmä hráčom zo Severnej Ameriky. Verím, že sa do toho dostaneme. Musíme si pomôcť navzájom. Nebude to ľahké, ale sme favoriti a chceme si splniť cieľ.

Aká je nálada v kabíne po prvom stretnutí? Výborná. Vidieť chalanov po dlhej dobe je fajn. Ťaháme to spolu už 10-15 rokov a aj keď sa káder obmieňa, vždy sa radi vidíme. Sme tu pre džob, ktorý chceme splniť. Musíme dať dokopy herné veci, aby sme boli pripravení. Nebol zo strany New Jersey problém pustiť vás? Nebolo to ideálne. So Šimonom Nemcom sa musíme poďakovať manažérovi, ktorý nám dal zelenú. Nebol z toho nadšený, ale rešpektuje, že ideme rešpektovať našu krajinu. Dohoda o účasti hráčov z NHL zatiaľ platí, takže nám poprial veľa šťastia.

Tomáš Tatar v drese New Jersey Devils. (Autor: SITA/AP)

Predpokladáme, že budete kapitánom. Ako vnímate návrat hráčov z KHL do reprezentácie? Je to nepríjemná situácia pre všetkých. Viac ako naše hokejové mužstvo je rozdelená spoločnosť. My to nemôžeme miešať do hokeja. Stále ideme bojovať pre Slovensko a sme tu preto, aby sme sa spájali, nie rozdeľovali. Rozumiem veciam, ktoré sa dejú, ale my hokejisti s tým veľa nenarobíme. Naša úloha je spojiť vás všetkých a hrať hokej pre vás. To je môj postoj. Sme tu od toho, aby sme hrali hokej, chceme byť na olympiáde a robíme to pre Slovensko.