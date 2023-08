Chcel ísť do Slovana, zarobiť euro navyše. Polievka: Už mám toho plné zuby, dlho sa to vlečie

Držím palce všetkým slovenským mužstvám v európskych pohároch. Ak sa dostane do skupinovej fázy, tak je to vždy veľký úspech. Nemalo to nič spoločné s mojim prestupom do Slovana, aj keď sa o tom popísalo veľa. Vedeli to všetci, majitelia, tréneri. Mal som túžbu prestúpiť do Slovana. Jednoducho to nevyšlo. Toto obdobie je už uzavretá kapitola.