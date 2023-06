Škola alebo šport? V Amerike zvládnete oboje a ešte aj zarábate, vraví mladý Slovák

„Úrovňou je to niečo medzi druhou a treťou ligou na Slovensku,“ prezradil futbalista, ktorý v USA pôsobí tretí rok.

Vyrastal v malom klube v Bánovciach nad Bebravou. Keď sa nepresadil v českých Tepliciach a Pohroní, zamieril do USA.

Pri vašom mene svietia kluby ako AS Trenčín, FK Pohronie či FK Teplice, za ktoré ste však v najvyššej súťaži nenastúpili. Ako sa hráč bez ligovej skúsenosti dostane do USA?

Je to dlhý príbeh. Začínal som v Bánovciach nad Bebravou, kde som hral od šiestich do trinástich rokov. Neskôr som pôsobil v Trenčíne, odkiaľ som odišiel do českých Teplíc.